颱風樺加沙．有片｜深圳大梅沙海濱公園掀巨浪　地鐵暫未恢復運營

據深圳廣電報道，9月23日晚，超強颱風「樺加沙」來襲，深圳大梅沙掀起大浪。深圳地鐵9月24日早發佈消息指，目前深圳地鐵全線網暫未恢復運營。



深圳大梅沙海濱公園掀起巨浪。（截圖）

據報道， 9月23日晚8時30分左右，受颱風「樺加沙」影響，大梅沙海濱公園掀起大風大浪。為保障遊客安全，公園處於閉園狀態，工作人員在現場巡邏，防止遊客靠近危險區域，全力守護大家生命安全。

據深圳發佈消息，受颱風「樺加沙」影響，9月23日18時至24日8時，深圳最大陣風15級（50.4米/秒，大鵬新區七娘山站），共有22站記錄到12級以上陣風，有66個站記錄到10級以上陣風，有193個站記錄到8級以上陣風。

目前深圳全市颱風紅色預警信號生效中，今天（24日）早晨至中午是深圳風力最強時段，且仍有暴雨到大暴雨、局地特大暴雨的降水。預計深圳沿海最大陣風可達12-14級，內陸9-11級，戶外容易出現樹木倒伏、高空墜物、建築圍擋傾倒的風險，請市民務必留在室內避險，確保自身安全。

9月24日早，深圳地鐵亦發佈消息，指受超強颱風「樺加沙」影響，目前深圳地鐵全線網暫未恢復運營，請居家避險，非必要不外出。