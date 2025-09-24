颱風樺加沙｜珠海情侶中路成排共享單車倒地　內媒眼鏡被大風吹走

今年第18號颱風「樺加沙」今日（24日）登陸廣東沿海，可能為今年來登陸中國的最強颱風。受其影響，華南、華東多地雨勢猛烈，今日為颱風雨最強時段，廣東局地或遭遇特大暴雨。而在珠海，前一晚已受到颱風影響，開始刮風下雨。今日一早，珠海市香洲區情侶中路可見不少樹枝被刮斷，路邊成排的共享單車倒在地上，有現場採訪的內媒記者更是眼鏡都被吹走，十分狼狽。



今日3時到6時，江門、中山、東莞、深圳、惠州、汕尾等地出現11到13級短時大風，其中（不含海面石油平台）最大風力的站點是珠海香洲區擔桿鎮52.7米/秒。

早上7時，珠海仍是風急雨驟，《極目新聞》記者來到香洲區情侶中路附近，可見路上不少樹枝被刮斷，路邊成排的共享單車倒在地上，走在路上舉步維艱，有警車在路上來回巡邏。

在探訪過程中，記者眼鏡更是被大風吹落，當場尋找，但已無蹤影，「風好大呀，根本站不住......眼鏡吹跑了」。

香洲區情侶中路上不少樹枝被刮斷。（極目新聞）

多架共享單車倒在地上。（極目新聞）

記者眼鏡更是被大風吹落。（極目新聞）

據中國天氣網消息，今日5時，「樺加沙」的中心位於廣東省陽江市東偏南方向約255公里的南海北部海面上，將於下午到晚上在廣東台山到湛江一帶沿海登陸，登陸時強度可達颱風級或強颱風級，登陸後強度將逐漸減弱。

隨著「樺加沙」持續西行，今明兩天，華南等地強風雨會自東向西陸續推進，其中今天為颱風雨最強時段，廣東局地或遭遇特大暴雨；與此同時，處於颱風東北側倒槽區內的江蘇、安徽等地強降雨也會持續。需要注意的是，華南、華東地區水汽充沛、對流能量高，部分地區降雨時可能伴有短時強降水、雷雨大風等強對流天氣。

「樺加沙」路徑概率預報圖。（中國天氣網）

當局提醒，公眾需密切關注臨近預報預警信息，非必要不外出，持續警惕地質災害、山洪、中小河流洪水、城鄉積澇等各類次生災害。同時，需警惕風暴潮疊加天文大潮，廣東珠江口到粵西一帶可能出現海水倒灌，相關部門需提前做好防範準備。