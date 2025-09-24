李強：中國在世貿組織談判中　將不尋求新的特殊和差別待遇

《新華社》消息，當地時間9月23日，中國國務院總理李強在紐約聯合國總部出席由中方主辦的全球發展倡議高級別會議並致辭。李強強調，中國作為負責任的發展中大國，在世貿組織當前和未來談判中將不尋求新的特殊和差別待遇。



李強表示，習近平主席2021年在聯合國大會上提出全球發展倡議，着眼人類社會最廣泛利益，呼籲各方做到「六個堅持」，為推進共同發展發揮了重要引領作用。這一重要倡議的落實機制已有130多個國家和國際組織參與，成為廣受歡迎的國際公共產品。

李強指出，當前，單邊主義、保護主義上升，國際發展合作受到嚴重衝擊，世界經濟增長動能減弱。要解決當下的諸多矛盾問題，應當持續聚焦發展，全力推動發展，攜手做大發展蛋糕。中方願同各方進一步落實全球發展倡議，加快推進聯合國2030年可持續發展議程，重振全球發展事業。一是營造穩定開放的國際發展環境，共同維護以聯合國為核心的國際體系，堅持多邊主義、自由貿易，努力構建開放型世界經濟。二是構建均衡普惠的發展夥伴關係，更多照顧發展中國家需要，積極解決發展不平衡不充分問題。三是培育面向未來的創新發展動能，加強國際科技創新合作，反對「築牆設壘」，讓創新發展真正惠及全世界。四是促進更可持續的綠色低碳發展，加強全球新能源等產業協作，攜手努力實現人與自然和諧共生的更可持續發展。

當地時間9月23日，國務院總理李強在紐約聯合國總部出席由中方主辦的全球發展倡議高級別會議並致辭。（新華社）

李強強調，中國將始終做共同發展的支持者、促進者，更加積極開展行動、展現應有擔當。中國將繼續加大對全球發展的投入，加強科技合作賦能全球發展，積極推動全球發展綠色轉型。中國作為負責任的發展中大國，在世貿組織當前和未來談判中將不尋求新的特殊和差別待遇。中國政府提出「人工智能+」國際合作倡議，歡迎各方積極參與。中國願同各國以全球發展倡議為依託，深化全球發展合作，共創世界更加繁榮美好的明天。

商務部：是中方作出的重要立場宣誓

9月24日，商務部召開新聞吹風會，介紹「中國作為負責任的發展中大國，在世貿組織當前和未來談判中，將不尋求新的特殊和差別待遇」相關情況。

商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，這是中方著眼國際、國內兩個大局，對外作出的重要立場宣誓。是中方堅定維護多邊貿易體制，積極落實全球發展倡議和全球治理方面的重要舉措，必將為促進全球貿易投資自由化，便利化，注重強心劑，必將為推進全球經濟治理體系改革進程注入正能量。

商務部召開新聞吹風會。（第一財經）

李成鋼稱：「當前，以規則為基礎的多邊貿易體制面臨嚴峻挑戰，霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上，個別國家接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重損害世貿組織成員正當利益，嚴重擾亂國際經貿秩序，給全球經濟發展帶來不確定性和不穩定性。國際社會對維護多邊貿易體制的呼聲更加強烈，對世貿組織發揮更積極作用的期待日益上升。」

李成鋼表示，在此背景下，中方宣布在世貿組織當前和未來談判中不尋求新的特殊和差別待遇，進一步彰顯了中方以實際行動支持多邊貿易體制的堅定立場和大國擔當。需要強調的是，中國仍然是世界上最大的發展中國家，中國發展中國家的地位和身份沒有改變。中國始終是「全球南方」的一員，永遠和發展中國家站在一起。