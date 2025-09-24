颱風樺加沙｜珠海錄得17級以上陣風　樹木連根拔起　住宅吊燈晃動

今年第18號超強颱風「樺加沙」24日正面襲擊廣東，珠海成為受災最嚴重地區之一，錄得最大陣風超過17級。市區大樹被連根拔起，共享單車成排倒地，海邊巨浪翻湧，部份高層住戶更表示感受到明顯晃動「吊燈都在搖」。



中央氣象台消息顯示，截至24日10時，「樺加沙」仍維持超強颱風級，中心最大風力16級（55米/秒），位於距離廣東陽江市東偏南約170公里海面，並將於今日下午至夜間在台山至湛江一帶沿海登陸，強度可達颱風級或強颱風級。氣象部門指，「樺加沙」風圈已開始影響珠海金灣區南部沿海，帶來強風暴雨。

據「珠海發布」消息，珠海南部已進入12級風圈，12級大風將維持至下午4時，10級大風將會持續到晚上的7時。根據此前氣象部門發布的提醒，近日珠海近岸海域或將出現巨浪到狂浪，最高可達8米。

珠海海邊巨浪翻湧。

在珠海市區，從24日凌晨開始風勢明顯加大，香洲區多條街道滿地折斷樹枝，部份商鋪加固門窗防風。

市民佟先生居住在24層住宅樓，據他提供的影片顯示，家中吊燈出現晃動，他直言「不是持續性的，只是偶爾能感覺到輕微的晃動，晃的時候還是感覺有點緊張」。佟先生說，他所在的小區靠近海邊，23日物業通知小區25層以上的居民暫時疏散到集中避險點，「我們家在24層，剛好不在撤離的範圍內。」

據悉，珠海當地部分高層住戶已暫時遷移至親友家中、酒店或政府設立的學校等50個應急避難場所。此外，珠海市金灣區已協調區內部分酒店，按照颱風期間的優惠價格服務市民群眾。目前，包括全季酒店（金灣華發商都店）在內的多家安置酒店已滿房。

珠海市民在貼膠帶防風。

市民拍攝吊燈在搖晃。

截至24日11時，珠海萬山島錄得最大陣風達17級以上（63.8米/秒），市內普遍出現8至12級平均風力，海面風力更高達12至15級，陣風可至14至17級。中午時段，珠海氣象部門指已進入風暴增水階段，需嚴防風、雨、浪、潮多重災害疊加引發的次生風險。

珠海橫琴酒店外海浪湧入道路。

對於市民憂慮樓體晃動是否危及結構安全，北京某建築設計院工程師朱先生表示，「樺加沙這個級別的颱風會讓一些高層建築產生比較明顯的晃動，但是不會影響建築的結構安全」。他解釋，高層建築設計時已充分考慮颱風、地震等因素，「比起高層，更應注意工地宿舍、廠房這類結構較脆弱的建築」。

氣象專家提醒，由於颱風逆時針旋轉，其後部仍會將大量水汽輸送至岸上，意味著隨著颱風逐步遠離，珠三角一帶風力會減弱，但降雨可能加強。當局再次呼籲居民務必遵守「五停」措施，留在室內，避免外出或前往海邊，以防次生災害。