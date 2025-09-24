「最大發展中國家」身份未變　李成鋼：永遠與全球南方站一起

商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼9月24日表示，中國仍然是世界上最大的發展中國家，「中國發展中國家的地位和身份沒有改變」。他強調，中國始終是「全球南方」的一員，永遠和發展中國家站在一起。



據商務部官網消息，當天商務部召開關於世界貿易組織特殊和差別待遇問題新聞吹風會。李成鋼在會上指出，總理李強23日出席第80屆聯合國大會相關活動時已向國際社會宣示，中國作為負責任的發展中大國，在世貿組織當前和未來談判中，不會尋求新的特殊和差別待遇。

4月16日，國務院任命中國常駐世貿代表李成鋼，擔任商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。（視覺中國）

李成鋼表示，這一立場是中國從國際與國內兩個大局出發所作出的重大宣示，也是中國維護多邊貿易體制、落實全球發展倡議與全球治理倡議的重要舉措，「必將為促進全球貿易投資自由化便利化注入強心劑」。

他同時指出，以規則為基礎的多邊貿易體制正面臨嚴峻挑戰，「霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上」。他未點名批評美國，稱「個別國家接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重損害世貿組織成員正當利益，嚴重擾亂國際經貿秩序，給全球經濟發展帶來不確定性和不穩定性」。

李成鋼續說，國際社會對維護多邊貿易體制的呼聲更強烈，對世貿組織發揮積極作用的期待日益上升。在此背景下，中國宣佈不再尋求新的特殊和差別待遇，更彰顯支持多邊貿易體制的決心與大國擔當。他強調，中國將一如既往全面參與世貿組織改革與國際經貿規則調整，並堅持把發展置於世貿組織改革進程的核心位置。

據《新華社》報道，李強23日在紐約出席第80屆聯合國大會一般性辯論期間的中方高級別會議上指出，「作為負責任的發展中大國，中國在當前和未來的世界貿易組織談判中，不會尋求任何新的特殊和差別待遇」。

2025年9月23日，美國紐約，圖為國務院總理李強在聯合國大會舉行期間會晤加拿大總理卡尼。（新華社）

《彭博社》報道，世貿組織總幹事伊維拉在X平台發文表示，「這是多年努力的成果，我要讚揚中國在這一問題上展現的領導作用！」

發展中國家地位由世貿組織成員自行宣告，能帶來包括更長履行協議期限在內的多項好處。不過，美國一直批評中國身為全球第二大經濟體卻仍自稱發展中國家。美國總統特朗普在2019年首任期內曾表示，「美國從未接受過中國聲稱自己是發展中國家的說法，幾乎所有當前的經濟指標都與中國的說法相悖」。