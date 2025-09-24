中國象棋「買賣棋」案宣判　王天一、趙鑫鑫等6名特級大師獲刑

被譽為「中國象棋反腐第一案」的特級大師「買賣棋」案，今日在浙江省杭州市上城區人民法院一審宣判。此案涉案的對象包括王天一、趙鑫鑫、洪智、徐超、謝靖、王躍飛等6名中國象棋特級大師。最終結果顯示，唯一沒有認罪認罰的洪智被判處有期徒刑2年7個月，其餘五名被告人的刑期則與檢方的量刑建議「差不多」。



據悉，檢方此前建議對「中國象棋第一人」王天一，以非國家工作人員行賄罪和受賄罪兩罪並罰，判處有期徒刑2年9個月，並處罰金；對趙鑫鑫則建議判處有期徒刑4年9個月，並處罰金。

「錄音門」揭開黑幕 中國象棋反腐風暴

案件的源頭可追溯至2023年4月。當時，中國象棋特級大師王躍飛與棋手郝繼超的通話錄音在網上瘋傳，兩人談及「買棋」、「賣棋」及操縱比賽的內容，並點名涉及王天一。錄音曝光後引發廣泛關注，當年10月更有象棋名宿柳大華、黨斐實名舉報，要求徹查。

2024年9月，中國象棋協會宣布對王天一、王躍飛處以終身禁賽，撤銷包括特級大師在內的所有技術等級稱號，並禁止他們參與所有官方組織的賽事。隨後，棋牌運動管理中心亦於2025年1月通報，指出趙鑫鑫等41名棋手涉以行賄、受賄等方式參與買賣棋，部份棋手同樣被處以終身禁賽。

王天一棋局。（網絡資料圖）

今年5月，杭州市上城區人民法院正式開庭審理此案，6名特級大師被起訴。據洪智的辯護律師孫曉洋透露，除洪智拒絕認罪外，其餘5人均已認罪認罰，涉案罪名集中在「非國家工作人員受賄罪」及「對非國家工作人員行賄罪」。

王天一當庭認罪 22次行賄、2次受賄

在象棋界有「外星人」之稱的王天一，是案件中最受矚目的棋手。據庭審披露，王天一涉嫌22次向他人行賄，共計94.2萬元人民幣（下同）；另涉及2次受賄，金額共11.6萬元。他在法庭上當庭認罪，承認「為維持排名接受贊助商額外報酬」。

公開資料顯示，王天一1989年出生於北京，2007年進入北京大學。2014年至2023年間，他連續十年保持中國象棋等級分全國第一，2023年更以2800分刷新歷史紀錄，被視為當代最具天賦的棋手之一。然而，他的棋壇之路始終伴隨爭議。

早在2012年，王天一化名「王天弈」參加全國農運會，奪得快棋賽冠軍，隨後因身份問題「東窗事發」，成績被取消並遭禁賽。2013年，他戰勝孫勇征後，又被質疑作弊，最終「約戰10番棋」被中國象棋協會叫停。多年來關於他比賽公正性的質疑不斷。

中國象棋現役第一人王天一去年因涉嫌「買賣棋」，被批准逮捕並終身禁賽。（抖音截圖）

2023年「錄音門」事件爆發後，他於同年8月宣布因「健康原因」退出杭州亞運會。2024年6月，有媒體報道他已接受警方調查。今年5月的庭審中，他選擇認罪認罰，為事件畫上階段性句號。

本次案件的「吹哨人」為中國象棋國家大師才溢。他在24日上午於社交平台公布了庭審結果。才溢與王天一同樣出身於北京，曾一度是師兄弟關係，但因矛盾決裂，最終成為「錄音門」事件的曝光者。

才溢後來退役並成為律師，他曾在庭審期間受訪時直言：「此前的中國象棋協會作出的終身禁賽處罰，是職業圈的史上第一次。大部份棋手從小就進入專業隊，教育有所缺失，終身追求的是『神之一手』，卻忽略了紀律和法治意識。」他認為，這場風波將倒逼行業加強普法與教育，「對未來的象棋環境展望會比以前好得多」。

象棋協會嚴懲王天一

據此前報道，中國象棋協會曾發布通報，指王天一、王躍飛因「買棋、賣棋」操縱比賽，違規行為跨度長、頻率高，性質惡劣，對象棋運動造成嚴重損害，決定對二人終身禁賽，並撤銷所有技術等級稱號。協會同時強調，賽風賽紀是象棋發展的生命線，將全面整治，絕不姑息。

王天一已於當時被杭州警方調查，罪名涉及「非國家工作人員受賄」。消息人士稱，這與象棋名宿柳大華的實名舉報不無關聯。柳大華曾公開指控時任棋牌運動管理中心副主任郭莉萍「長期包庇縱容中國象棋界黑惡勢力」，並稱比賽存在軟件作弊、操縱獎金分配等問題。雖然官方未對舉報作出明確回應，但隨後郭莉萍被調離原職。

「中國象棋買賣棋案」的宣判，被視為中國體育界反腐的一個重要節點。王天一、趙鑫鑫等頂尖棋手的落馬，不僅重創象棋界聲譽，也令外界重新審視傳統智力運動的職業環境。隨着判決結果落地，相關部門如何重建賽場公信力，將成為棋壇能否重獲新生的關鍵。