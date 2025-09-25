中國不再尋求WTO特殊待遇　學者：助推動談判、抗衡美國保護主義

國務院總理李強9月23日在聯合國會議上強調，中國在當前與未來的WTO談判中，不會尋求任何新的特殊和差別待遇（SDT）。隨後，商務部於24日進一步宣布，中方此舉彰顯了以實際行動支持多邊貿易體制的堅定立場和大國擔當，但同時強調「中國仍是發展中國家」。中國對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉指出，中國過去實際享受的SDT有限，反而因此屢遭批評，如今做出政策宣示，不僅有利於談判推進，也能在美國轉向保護主義的背景下發揮引領作用。



屠新泉接受台媒《中央社》訪問時表示，這是中國政府的重要表態。過去在WTO談判中，美國與其他西方國家經常批評中國「假裝發展中國家」、拒絕承擔更多責任與義務。他指出，如今中國做出政策宣示，即是表示「中國不會再以發展中國家的身分，和其他發展中國家共同尋求特殊的差別待遇」。

9月23日，美國紐約，中國國務院總理李強（左）與世貿組織總幹事奧孔約-伊衞拉（Ngozi Okonjo-Iweala，右）在聯合國第80屆大會召開期間舉行會面。（X@NOIweala）

屠新泉認為，不尋求新的特殊和差別待遇，有助於推動談判，相當於未來中國將做出更大的開放承諾，也可帶動其他發展中國家作出更大承諾，推進貿易與投資自由化。他強調，「尤其在美國轉向保護主義的情況下，中國可以起到引領性的作用，是個很積極的動作。」

至於此舉是否與中美關稅談判有關，屠新泉指出，兩者關聯不大，因為特殊和差別待遇屬於WTO多邊問題，而中美則是雙邊問題。

2001年，中國加入世界貿易組織（WTO），成為其第143個成員。加入WTO，中國即取得多邊、穩定、無條件的最惠國待遇，並以發展中國家身份獲得普惠制等特殊優惠待遇，有利於實現市場的多元化，使中國出口貿易有較大的增加。（VCG）

他補充，中國實際上享受的SDT極為有限。根據WTO現有155條特殊和差別待遇條款，中國僅享受其中15條，其中真正具有價值的是農產品補貼的「微量允許」條款，允許發展中國家補貼產值10%，而中國的標準是8.5%。此外，中國在COVID-19疫苗知識產權豁免，以及貿易便捷化協定上也放棄部分SDT，「從結果來看，對中國影響也不大」。

對於未來不再尋求SDT是否構成挑戰，屠新泉認為仍須視情況而定。他指出，WTO談判過程複雜，但「中國作為貿易大國，即使沒有特殊和差別待遇，依然可以堅持自己的訴求和主張」。

屠新泉並表示，中國雖不再追求SDT，但仍強調保有「發展中國家身分」。他解釋，這是一種政治定位，而非單純經濟概念，中國從過去的第三世界國家到如今的全球南方，「發展中國家成員」的定位更符合中國的政治、經濟與歷史條件。他強調，「在中國的集體認知中，中國不屬於已開發國家的群體，尤其對於以美國為首的西方國家群體感到抗拒，更願意加入發展中國家的群體，與經濟發展水準沒有直接關聯」。