特朗普稱中國不用風力發電？內媒：去年風電新增裝機為火電1.5倍

9月23日，在第80屆聯合國大會一般性辯論上，美國總統特朗普發表了他2020年以來的首次聯合國講話。特朗普宣稱，氣候變化是「有史以來最大的騙局」，並將矛頭對準了中國，指中國製造了很多風力發電設備，但中國自己卻「幾乎不使用風力發電」。據了解，這已非特朗普首次表達這樣的觀點。然而據內媒核查，中國風力發電規模日益增長，去年，風電新增裝機已是火電的1.5倍。



據《澎湃新聞》報道，與2000年中國風電裝機容量僅34萬千瓦相比，到2024年，風力發電裝機容量已達5.21億千瓦，增長超過1500倍。到2023年，中國非化石能源（水電、核電、風電、太陽能）裝機佔比就達到了52.4%，歷史上首次超過化石能源。華北電力大學經濟管理學院教授袁家海表示，這意味著至少從電源結構角度，中國能源結構轉型已經到達一個「拐點」。此後，新能源發電裝機容量佔比在50%的水平上越走越高，可理解為中國電力低碳轉型走到關鍵節點，具有重要歷史意義。

雖然現時總體風力發電裝機容量仍不能與火電相比，但風電裝機容量的增長速度，已遠超同期火電的發展。火電在總裝機容量中的佔比從2000年的74.4% 大幅下降至2024年的43.1%。在2020年，中國風電新增裝機首次超越火電，至2024年，風電新增裝機是火電的1.5倍。

實際發電量，是衡量能源使用情況的關鍵指標。2023年，中國風電發電量達到8859億千瓦時，佔全國總發電量的9.4%。與2010年的446億千瓦時（佔比1.1%）相比，13年間增長近20倍。2024年，全國風電發電量達9916億千瓦時，同比增長16%，全國風電平均利用率95.9%。

與美國對比，2023年，中國風電累計裝機容量達4.14億千瓦，是美國的3.5倍，年新增裝機是美國的12.23倍。年度風力發電量是美國的2.1倍。除了風力發電裝機容量，中國的風電發電量也達到了8859億千瓦時，是美國4252億千瓦時的2.1倍。

而在今年1月重返白宮後，特朗普針對海上風電項目多次下達「封殺令」，不僅暫停海上風電項目租賃，還叫停了紐約州已獲批的海上風電項目。美媒分析認為，特朗普的相關政策將導致美國海上風電儲備項目銳減，預計到2035年，美國海上風電裝機容量較特朗普當選前會下降56%。