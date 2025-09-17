超級工程｜藏粵直流工程開建　西藏綠電0.009秒閃送大灣區

《新華社》消息，9月16日，藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流輸電工程（藏粵直流工程）啟動建設。這是首個跨越中國境內青藏高原、雲貴高原和華南丘陵三級地理階梯的特高壓輸電工程。



藏粵直流工程，即藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流輸電工程，作為目前世界上輸電能力最強、技術水平最先進、投資規模最大的柔性直流輸電工程，藏粵直流工程總投資約532億元。

它以西藏為起點，途經雲南、廣西，最後到達廣東，輸電線路全長約2681km，額定輸電容量1000萬千瓦。其中，將在送端西藏昌都、林芝，以及受端廣東廣州、深圳共建設四座換流站。

四座換流站效果圖。（南方都市報）

中國南方電網有限責任公司工程建設部副總經理、廣東藏粵直流電力運營有限公司董事長董言樂說，這是一個具有「三超」特點的重大工程，即超高海拔、超遠距離、超大容量。

據介紹，藏粵直流工程是西藏清潔電力送出的首條多端特高壓柔性直流工程，全線近90%為山地、30%為高山大嶺。工程建設不僅要面臨雪山凍土、地質災害、環境保護及無人區作業等艱巨任務，還面臨4300米超高海拔直流輸電新技術研發與成套新裝備研製的世界級挑戰。

藏粵直流工程輸電線路全長約2681公里。（南方都市報）

藏粵直流工程額定輸電容量為1000萬千瓦，2029年全面投運後，藏東南清潔能源基地每年可向粵港澳大灣區送電超430億千瓦時，相當於三峽電站年發電量的一半。且藏粵直流工程送到粵港澳大灣區的將是100%清潔能源，可替代標煤消耗約1200萬噸，減少二氧化碳排放約3300萬噸，讓經濟發展更綠色更清潔。

西藏綠電0.009秒閃送大灣區

據《南方都市報》，為了讓綠電順利到達廣東，藏粵直流工程採用世界領先的「特高壓多端柔性直流輸電」技術，能靈活調度不同時間、不同地區發出的綠電，減少電流的擾動和對電網的衝擊，保障供電不中斷。

在雲南迪慶香格里拉紅坡村，南方電網公司科研人員開展放電試驗。（南網科研院）

柔性直流(flexible）是20世紀90年代興起的新一代「電壓源型」直流輸電技術。大流量的常規直流匯入電網，就像一條大河流入一個水庫，一旦常規直流線路「閉鎖」，就像河水突然截停，會導致水庫缺水。和傳統「電流源型」直流相比，柔性直流對電壓、頻率的控制更加靈活，就像一個完全可控的水泵，能夠精準控制水流的方向、速度和流量，使水庫更加平穩，河流被截停的幾率也大幅下降。

有了技術的保證，藏粵直流工程就能將西藏的綠電閃送到廣東。整個過程只需要9毫秒，也就是0.009秒，這比眨一下眼還要快30多倍。每秒的輸電量達到2800千瓦時，相當於一戶普通家庭一年的用電量。

將破解世界級難題

近年來隨着一批重大輸電工程相繼建成投產，中國特高壓輸電等技術已邁入世界領先行列。工程建設過程中將攻克2000萬千瓦級新能源併入弱電網與直流送出技術等難題的藏粵直流工程，將推動中國電力技術繼續向前發展。

在藏粵直流工程雲南段，南方電網超高壓公司大理局技術人員深入無人區開展線路踏勘。（資料照片/新華社）

中國工程院院士、中國南方電網有限責任公司首席科學家饒宏稱：「藏粵直流工程將破解大規模清潔能源送出、超高海拔特高壓柔直技術應用、超複雜自然環境下建設運營等世界級難題。」