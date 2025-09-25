離家多月疑被騙至柬埔寨　15歲仔求救：一輩子都不想來這鬼地方了

四川冕寧縣15歲少年王子涵自5月14日離家後失聯，母親胡女士近日在社交平台發片求助，稱兒子疑被誘騙至柬埔寨，困於電詐園區，引發廣泛關注。周四（25日），冕寧縣相關部門表示，當地政府與警方高度重視，正全力協調解救工作。



胡女士介紹，王子涵是冕寧縣若水鎮人，初二在讀。5月14日下午，他放學後騎電動單車外出，晚飯時電話已無法接通，之後未歸。胡女士透露，兒子正處叛逆期，常與外界聯繫，多次教育無效還被拉黑微信。通過閉路電視與出行軌跡查詢，家人發現王子涵與同伴從冕寧經西昌、攀枝花輾轉至廣西，於5月18日抵達柬埔寨。

5月29日，胡女士收到疑似兒子的求救信息，稱其使用「工作機」，在園區內從事詐騙工作，負責「聊天」引流客戶，上一層則負責騙錢。他自稱因年齡小被偽造身份證（出生年份從2010年改為2006年），若不配合詐騙則遭電棍毆打，生活痛苦不堪，稱「一輩子不想再來這鬼地方」。他還透露，需幹滿一年或支付25萬人民幣贖金才能離開。7月，胡女士收到消息稱兒子被轉賣至其他園區，8月更接到疑似王子涵的電話，哭訴再次被賣，但通話很快中斷。

胡女士收到疑似兒子的求救信息。（極目新聞）

與王子涵同行的「小胖」已於近期在駐外使館及冕寧警方協助下回國。小胖透露，他與王子涵在同一園區時見面不多，因不會打字僅從事後勤工作，後被園區放棄，得以脫身，但不清楚王子涵被轉賣的具體地點。目前，王子涵的確切位置難以確定，給解救工作帶來挑戰。

胡女士表示，家人130多天來從未放棄尋找，盼望園區放人，讓王子涵回家繼續學業。她提到，兒子右眼因騎車受傷幾近失明，原計劃帶他就醫檢查。周四，冕寧縣相關部門確認，警方已針對王子涵的出行軌跡展開調查，正與各方積極協調，力爭早日讓少年平安歸家。