22歲女被騙緬甸300天未救出　曾給母發憔悴自拍　疑被轉移柬埔寨

遼寧瀋陽一名22歲女生，去年被「高富帥男友」騙至緬甸，至今已有近300天仍未被救出。今年8月，她給家人發送了一張自拍照面容憔悴，且疑似已被轉移至柬埔寨。



綜合內媒報道，出生於2003年的王陽陽還是個學生，去年尾，她告訴母親王女士要和朋友出去旅行，聲稱目的地是北京、上海等地。旅行期間，王陽陽透露結識了一位「條件優越的男性」、「挺有錢、挺帥的」。然而，去年去年12月17日，王陽陽從上海飛往香港再轉機泰國曼谷後失聯。

根據曼谷機場CCTV顯示，王陽陽與一名男子一同離開，先是被帶到泰國湄索的酒店，隨後換乘軍車被押送至緬甸妙瓦底的凱旋園區。王女士懷疑女兒落入了「偽裝成高富帥的殺豬盤」騙局。

內地演員王星和同一批被困人員被救回國後，有人告訴王女士在緬甸妙瓦底凱旋園區見過王陽陽。該園區與此前被騙的內地模特兒楊澤琪是同一個地方。楊澤琪亦稱，自己曾在園區內見過王陽陽。

今年8月，內地媒體對王陽陽事件進行報道後，救援行動展開。然而，緬甸妙瓦底凱旋園區恒升三期方面卻矢口否認有王陽陽這個人。

王陽陽和一個男孩一同被園區「放了」。（極目新聞）

王陽陽疑似被轉移至柬埔寨。（極目新聞）

直至8月31日中午，王陽陽用一同「被放」的男生的手機，突然給王女士發消息說，她和同園區的一個男生被「放了」出來，園區人員騙他們說「你們可以回國了」，但沒有手機和護照，只被催促上車。

王女士擔心對方是在轉移或賣掉女兒。當天兩人被拉到泰緬邊境，之後王陽陽被司機接走，與男孩分開。翌日，男孩用手機發出了定位，顯示王陽陽疑似被移送至柬埔寨，此後再無消息。

王女士表示，王陽陽在車上發出的求助照片顯示她憔悴不堪。現在迫切想知道女兒是否安全，具體在哪個園區。

王女士已在遼寧瀋陽當地公安機關報案，等待立案回執。王女士表示，自己是一個退休的單親媽媽，只能想辦法貸款去救女兒，希望有關部門和公益組織能提供幫助。