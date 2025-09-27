美國會眾議員代表團訪華「破冰之旅」　學者：有助校正對華認知

美國國會眾議院跨黨派代表團9月21日至25日訪問中國，這是美國會眾議院時隔6年首次派代表團訪華，被視為具有「破冰」意義的一次行程。



訪華代表團由眾議院軍事委員會民主黨領袖亞當．史密斯率領，成員包括共和黨議員邁克爾．鮑姆加特納，以及民主黨議員羅．卡納與克里希．胡拉漢。代表團此行期間，國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、副總理何立峰、外交部長王毅與國防部長董軍先後會見代表團。

內媒《澎湃新聞》9月26日刊登復旦大學美國研究中心教授韋宗友訪談內容，韋宗友指出，美國會眾議員代表團今次訪華「延續了近段時間中美高層加強交流的勢頭，是穩定中美關係邁出的積極一步；同時也為美國國會議員提供實地了解中國的機會，有助於校正其對華認知，避免『回音壁』式信息偏差」。

中國全國人大常委會委員長趙樂際2025年9月23日在北京會見美國國會眾議員代表團史密斯（Adam Smith）一行（新華社）

王毅在23日會見時表示，此訪是2019年以來首個訪華的美國聯邦眾議員代表團，「帶來了美國兩黨的聲音和美國人民對中美關係的期待，堪稱一次破冰之旅」。

包含《美聯社》、《路透社》與《紐約時報》等多家國際媒體均形容此行「罕見」，並指出這釋放出穩定雙邊關係的信號。美國駐華大使龐德偉則表示，這支跨黨派代表團「在管理美中關係方面扮演著至關重要的作用」。

聚焦軍事與經貿

報道指出，史密斯在與中方會見時強調，「貿易和經濟是重中之重……同時我們也非常重視兩軍之間的對話」。他並在23日記者會上指出，中美之間確實存在分歧，但「如果我們不開始更深入地交流，不努力增進彼此的理解，我們就永遠無法找到解決之道」。

國防部長董軍在會見代表團時表示，中國軍隊願與美軍構建「平等尊重、和平共處、穩定正向」的關係，同時將堅決捍衛國家主權、安全與發展利益。他呼籲美方「排除干擾制約因素，採取建設性務實舉措」。

2025年9月22日，中國國防部長董軍與美國眾議員史密斯及其他國會代表團成員交談。（Reuters）

在經貿方面，副總理何立峰與代表團就中美經貿談判、TikTok及在華美企等議題交換意見。他表示，希望美方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則坦誠溝通、增信釋疑。

代表團在上海亦與上海美國商會舉行閉門會談。史密斯在會後指出，雖然貿易摩擦仍存，但兩國經濟體之間仍有大量商業活動在進行，並強調中國、美國乃至全世界都能從解決分歧、加強合作中獲益。

學者：訪問有助校正美議員對華認知

韋宗友分析，美國國會長期被視為「反華大本營」，平均每年拋出數百部涉華議案，此次訪問有助於讓議員們透過交流「形成更客觀全面的中國觀，糾正此前的一些錯誤認知」。

他提醒，對華強硬仍是美國國內的「政治正確」，一次訪問難以逆轉結構性分歧，但此行仍有助於推動美國國會與決策者透過更多交流接觸重新認識中國，為中美以後的良性互動創造條件。