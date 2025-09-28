美國普林斯頓大學中國博士後家中去世　剛完成論文答辯　死因待查

美國普林斯頓大學（Princeton University）電氣與計算機工程系、來自中國的博士後研究員李昊然（Haoran Li，音譯），9月25日在家中去世，死因待查。



《揚子晚報》報道，李昊然本科畢業於清華大學，之後到普林斯頓大學留學，最近完成了博士學位論文答辯，在該校擔任博士後研究員。目前，他的死因等更多細節尚不清楚。

美國普林斯頓大學電氣與計算機工程系、來自中國的博士後研究員李昊然（Haoran Li），9月25日在家中去世。（揚子晚報）

根據李昊然的社交媒體信息，他於2015年—2019年在清華大學電子工程專業學習，2019年8月—2025年6月在普林斯頓大學攻讀電子和計算機專業博士，他同時在該校擔任研究助理工作。

普林斯頓大學電氣與計算機工程系和安德林格能源與環境中心聯合聘任的副教授陳敏杰領導的研究團隊，榮獲2023年度IEEE電力電子學報（TPEL）一等獎論文獎，李昊然是論文作者之一，曾與團隊一起領獎。

左二為李昊然。（揚子晚報）

李昊然曾介紹自己的研究興趣包括機器學習和數據驅動的磁損耗建模方法、耦合磁體的設計與優化以及高效高密度功率轉換器設計。李昊然最近完成博士論文答辯，根據普林斯頓大學9月26日發送的信息，他現在是博士後研究員。

普林斯頓大學公布李昊然去世的消息，但未有提及其去世的具體情況。報道提到，包括李昊然在內，過去4年來，普林斯頓大學至少已發生8宗學生或研究員死亡事件，其中4宗為自殺。