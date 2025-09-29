黃仁勳：中製晶片只落後幾奈秒　Nvidia銷中「符合美國利益」

Nvidia執行長黃仁勳日前在接受BG2 Podcast專訪時表示，中國在晶片製造領域僅落後美國「幾奈秒（nanosecond，十億分之一秒）」。他強調，允許Nvidia等公司向中國銷售產品，不僅有助於推廣美國科技，還能擴大美國的地緣政治影響力，「符合美國利益」。



台媒《中央社》報道，黃仁勳在訪談中形容，中國工程師「渴望成功且動作快速，但缺乏監管」。這番言論正值美國總統川普及其團隊允許NvidiaH20晶片銷往中國之際。與此同時，中國國家市場監管總局則指控Nvidia違反《反壟斷法》，並傳出中國政府要求多家科技巨頭停止採購NvidiaAI晶片。

根據科技新聞網站《Tom’s Hardware》報道，美國商務部自今年8月開始為H20晶片發放銷中許可證。Nvidia同時也在研發一款符合當前限制、性能更高的下一代晶片，這將是Nvidia第二次為中國市場量身打造的AI加速晶片，目前尚未公布規格細節。

與此同時，中國正加速推進自給自足計畫。華為新推出的Atlas 900 A3 SuperPoD系統搭載自家昇騰910B晶片，已大規模出貨，並規劃於2027年推出更先進產品，對Nvidia的市場主導地位構成壓力。百度、阿里巴巴等中國大型雲端服務商也積極投入自製晶片，不論透過內部團隊或是資助新創公司。

Nvidia的策略是在中國維持市場地位，同時遊走於地緣政治之間。雖然H20與Nvidia領先的晶片相比略遜一籌，但仍為中國企業提供一條留在Nvidia生態系統內的道路。

在美國國會方面，共和黨普遍支持川普的對中強硬立場，並在不違背總統政策前提下，透過立法掌控技術出口。聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）公開反對美國政府解除對NvidiaH20的出口限制，並向商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）提出建立AI晶片出口安全框架。

美國新聞網站《Axios》26日報道，共和黨參議員班克斯（Jim Banks）推動的「GAIN AI法案」已納入國防授權法，要求美國晶片製造商優先將產品提供給美國買家。不過，該法案並未直接收緊對中國的晶片出口，但班克斯本人支持相關限制。