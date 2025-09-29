有片｜颱風博羅依引發強對流 湛江多地現龍捲風
撰文：林芷瑩
出版：更新：
受颱風「博羅依」（Bualoi）外圍環流疊加弱冷空氣激發的強對流天氣影響，今日（29日）上午，廣東湛江市區多處出現龍捲風。
今日上午，湛江多地出現龍捲風，不少市民在社交平台上傳影片，可見天空被烏雲籠罩，龍捲風從海面席捲而來。
中午11時許，湛江日報發布消息，雷州市氣象台、廉江市氣象台發布龍捲風警報，提醒大家注意防御。
9月29日上午8時45分，湛江市氣象台發布龍捲風預警信息，稱預計未來1至2小時，麻章區、霞山區、東海島局部地區可能出現龍捲風，其中霞山區可能性相對較大。吳川西北部可能出現龍捲風，其中塘㙍鎮地區附近可能性相對較大。尤其是鐵皮頂廠房、工棚和防風能力差的其他建築物內人員盡快撤離，落實防風措施。
《央視新聞》報道，當地時間9月29日凌晨，颱風「博羅依」於越南河靜省登陸，據越南有關部門統計，截至29日上午，「博羅依」已造成越南3人死亡、2人受傷、21人失蹤。
