颱風樺加沙襲深圳　住高層市民如坐針氈　怕｢拆屋｣訂無窗酒店避難

「珠三角史上最強颱風之一！」「西北太平洋最大風王，體型面積超過整個廣東省！」「對深圳的致災程度接近或相當於2018年台風山竹」……這幾天，鋪天蓋地的消息，宣告着颱風「樺加沙」超強來襲，讓深圳人的心情瞬間被放上熱鍋，如螞蟻般急躥。



「樺加沙」的標籤，已經超過深圳史上的所有颱風。自2018年「山竹」以來，深圳人7年沒有對台風如此嚴陣以待了。更何況，「樺加沙」可能不是下一個「山竹」，還可能是「山竹」的進階版。

提起山竹，經歷過的深圳人莫不一陣心慌——停工帶來一絲輕鬆，颱風帶來的破壞和震撼卻依然長留心中。（深圳天氣）

今天上午，深圳人終於等來了官宣：2025年9月23日18時起，全市啟動防颱風和防汛一級應急響應。9月23日下午在全市範圍內實行「五停」，其中14時起停工、停業、停市，20時起停運，深圳地鐵全線網將提前結束運營，各線路末班車將於18:00從各線路首末站點發出，各站末班車發出後，車站將只出不進。

部分深圳人慶幸，颱風換來了一次停工的機會。而部分深圳人擔憂，颱風將帶來極大破壞，讓城市一片狼藉。大樹連根拔起、河海水倒灌、停水停電……颱風從來都是自然災害，不「打卡」，只「拆家」，理當心存敬畏。

部分深圳人，擔心家裏的環境無法抵禦颱風的侵襲，尤其住在落地窗、高層、半露天陽台等類型的房子，便早早訂好了酒店避風頭。而其他經歷過強颱風的深圳人，也已經做好了準備，準備安穩地迎接這次大自然的「大考」。

9月23日8點15分，南山區某超市。（深圳微時光授權使用）

深圳人避颱風 去無窗低樓層酒店

林茵提前四天把「避風頭」的酒店定下了，準備22號上午便出發去酒店躲避颱風。出發前，她給家裏做好防護，將門窗縫都塞緊。她訂酒店的標準是離家近、無窗、低樓層，符合安全避險的要求，也能在颱風過後，方便快速回家檢查狀況。雖然她現在住在6樓，樓層不算高，但她擔心，如果颱風風力過大，將廚房和廁所的窗戶吹破，房間沒有可以避險的地方。

房間和客廳不大，客廳有窗戶，卧室連着陽台，有個大推拉窗，很擔心窗戶破了沒地方躲。

她對颱風有陰影，平時那些影響不大的小颱風，對她來說尚在可接受的範圍內，但如今這個號稱「珠三角史上最大台風之一」的「樺加沙」，據估測破壞力比起曾經的「山竹」將會有增無減。她還考慮過是否在台風來之前，坐車到北邊的韶關，暫時「避避風頭」，但後來想了想，最不折騰的方式是就近住進酒店。

那些之前為高層、採光好、無遮擋的房子付費的深圳人，在颱風來臨前，方知福禍向來連體。在颱風面前，優勢化為劣勢，朝南通風、大落地窗、窗景大牀，幾乎都成了安全隱患。季如繽住在前海一小區的28樓，看着客廳的海景落地窗，她如坐針氈。她購買了很多膠帶，給家裏所有的窗戶都貼上了米字，又感覺不夠，貼了一層又一層。她還把陽台的花都搬進了客廳，洗衣機用石頭圍在四周固定，牀挪到了遠離窗邊的地方。

怕一覺睡醒，人都在廣西了。

即使有人安慰她，颱風不一定會造成那麼嚴重的破壞，但她當了媽媽之後，變得不允許一絲危險的因素出現。「越擔心什麼，可能就越會發生什麼。」在社交平台上，她頻繁刷到了以前超強颱風來襲，高層搖晃、颱風將落地窗吹破、大風灌入家中掠奪一切的視頻，越想越不對勁，轉頭訂了一家福田中心區的低樓層酒店，準備拖家帶口去避險。

9月23日上午9點，某餐廳封窗。（深圳微時光授權使用）

除了住高層的深圳人全力應對着這場挑戰，住在出租屋半露天出租屋的深圳人也在猶豫，是否離開可能會「風雨欲搖」的家？他們的出租屋大多相似，有一個開放式的半露天陽台，佔據了房子三分之一的空間。陽台平時用於晾曬，放置洗衣機。陽台連着廁所和廚房，廚房沒有門，放置着各種雜物和鍋碗瓢盆。洗衣做飯上廁所，都得經過這個半露天的陽台。

莫莫租住的出租屋便是如此，更有甚者，她住在寶安機場附近，周邊沒有高樓，沒有遮擋。客廳和陽台門之間，只有一個不太結實的落地推拉門。

如果客廳的推拉門被風吹破的話，我只能抱着我的貓縮在朝北的小房間裏。

但如果去酒店，她又很擔心酒店的地下停車場被淹，愛車受損，也擔心家裏的東西被颱風打濕，人不在家無法搶救。現在，颱風正氣勢洶洶而來，她也急得坐立不安：到底要去酒店避險，還是躲在家裏冒險？

做好十足準備 謹防「加沙」

在其他人還在調侃「樺加沙」根本無法阻止牛馬上班步伐的時候，經歷過「山竹」的深圳人，已經在默默做好敬畏大自然的準備了。

有些人沒經歷過，沒因為颱風斷水斷電斷網過，根本不知道連短信都發不出的絕望。

他們積極囤菜、囤肉，掃空各大線下超市，線上超市爆單，剩下部分無法長期儲存的菜品；大量購買膠帶、電池、手電筒、蠟燭等物品用於應急。但要注意，適當囤貨即可，莫要恐慌，理性購買，物資方面的供應充足，無需哄搶。

目前，深圳市氣象局最新提醒：預計第18號颱風「樺加沙」（超強颱風級）趨向廣東中西部沿岸，即將進入深圳市500公里範圍，深圳市23日午後風雨逐漸加大，23日夜間到24日是風雨最強時段，致災風險極高，全市颱風橙色預警信號生效中。為應對強風，建議提前將門窗貼「米」字膠帶加固，雖然有人評價這是智商稅，但是玻璃膠帶還有一個作用是防止玻璃解體，爆成小顆粒傷害到人。還需防範高空墜物，移除陽台易墜物品，用毛巾將通風處塞緊。颱風來臨時不開窗，不靠近家中的窗戶，尤其是落地窗。

參照「山竹」，屆時或有停水停電停氣的風險，且根據最新通知，外賣平台屆時或將關停，建議提前儲備至少3天的飲用水、食品、藥品及應急物資；適當準備一些自熱米飯和乾糧，以防無法用電用氣燒水煮飯時，沒有食物可以填飽肚子，同時避免停電情況下，生鮮發臭腐爛。小提一嘴，如果比較嘴饞，建議囤一些難吃的乾糧，以防颱風未到，食物先吃完了。準備好充足的飲用水、生活用水，有網友提議，給洗衣機裝滿水，不僅可以避免洗衣機被吹跑，停水時還能拿來應急。

將手電筒、充電寶及各種生活所需的電器充滿電。還可以給車加油或充電，萬一停電了，車輛也可以外放電，用於應急。將電動車、汽車停在地勢較高的安全位置，儘量不要停在大樹下、風口、簡易建築旁，摘除車上易被吹落的配件設備。有人研究出，將車停在商場的地上車庫，能降低被淹沒的風險，因為大型商場建造時的設計標準更高，地下排水泵、集水井、備用電力等設施更完善。

不要直面迎接颱風，減少不必要的外出，避免前往沿海、臨河及低窪地區；颱風後注意確認環境安全再出門，避開積水、廣告牌、電力設備，遠離受損設施。最重要的是，冷靜對待，必要時先看好避難路線，平安最要緊。

9月23日上午9點，樹枝修剪。（深圳微時光授權使用）

「樺加沙」堪比「山竹」 致災風險不容小覷

目前，颱風「樺加沙」正在快速逼近，強度已達超強颱風級17級，這是颱風預告等級的極限，並非「樺加沙」的極限。「樺加沙」可能成為今年以來西北太平洋最強颱風。根據目前預測，它將於9月24日前後在廣東中西部沿海登陸，深圳正位於其「危險半圓」範圍內，致災風險或直逼2018年「山竹」。

提起山竹，經歷過的深圳人莫不一陣心慌——停工帶來一絲輕鬆，颱風帶來的破壞和震撼卻依然長留心中。現在，看到很多人在網上歡呼「樺加沙」，並熱烈歡迎它到自己所在的城市，沒有一絲對台風的恐懼，只有對停工的渴望，他們只感到萬分不解：

估計沒經歷過山竹的恐怖。

當年，「山竹」過後，深圳人出門，目之所及皆是橫七豎八的倒落的大樹，上班之路猶如荒野求生，人猿泰山。城建在大災禍面前不堪一擊，親歷者至今回憶起來仍然歷歷在目。

人們在歡呼颱風的到來，卻忽略了颱風是災禍，在驚心動魄的災禍面前，整個城市的各方各面都受到災難級別的破壞，人類無比渺小。

根據目前的預測，颱風「樺加沙」和「山竹」一樣，不會正面登陸深圳，但都有「強度極強、雲系極廣、破壞力極大」的特點，將與1983年「愛倫」，並列深圳颱風史上最嚴重的三大風災。「山竹」當時登陸的中心附近最大風力為14級，而深圳陸地普遍出現10-12級陣風，沿海和高地達12-15級，最大陣風52.7米/秒（16級），為深圳有氣象記錄以來最高值之一。

彼時的「山竹」像個發瘋的巨人，肆虐暴躁地砸爛一切。幾十年的大樹被連根拔起，廣告牌、路燈、花盆被吹飛在空中盤旋，最終重重砸在地上，部分樓層的玻璃被吹爆，玻璃碴子四濺在暴風中。狂風攜來大暴雨，降水劇增造成城市低窪處洪澇，大梅沙、蛇口、前海等多處海水倒灌，大梅沙京基喜來登酒店大堂的玻璃門被海浪衝破，室內傢俱被海水衝散。交通幾乎「停擺」，2000餘條（段）道路一度受阻，深圳機場進出港航班全部取消；廣深線、廈深線高鐵及長途列車全天停運；地鐵高架段停運，地下段維持有限服務；長途客運、公交、出租車大規模停駛。城市處於靜止狀態，啟動「四停」——停工、停業、停市、停課，部分深圳人的生活直接切換「飛行模式」——停電、停水、停氣、停網。

當城市的運行節奏慢了下來，深圳人靜靜躲在家裏，任憑屋外狂風呼嘯，帶來最大的感官刺激，刷新對台風強度的最大「恐懼」。所幸，深圳沒有出現任何一例因災死亡。但至此，「山竹」成為深圳人心中強颱風的代名詞，而這次的「樺加沙」，顯然已經被視為新一代的「接替」。這次，深圳人耳熟能詳的地鐵播報「謹防袈裟」，終成預言，輪到我們嚴防「加沙」，平安通關。

備註：文中人物為化名。

