北京迎強對流天氣　多地突降冰雹猶如踏入「冰河世紀」

9月13日晚，北京市迎來一場強對流天氣，部分地區伴有大風、冰雹和短時強降雨。冰雹過後，北京多地白茫茫一片，冰雹顆粒堆積恍如下了一場雪，不少市民紛紛拍照在網上分享，稱「從沒見過這樣的冰雹」，甚至調侃是踏入了「冰河世紀」。



《極目新聞》報道，9月13日晚，北京市氣象台消息稱，北京出現分散性雷陣雨，部分地區伴有大風、冰雹和短時強降雨。房山、豐台、大興、朝陽等地出現冰雹，最大直徑2厘米左右。

房山、豐台、大興、朝陽等地出現冰雹。（極目新聞）

9月13日晚，北京市部分地區下冰雹。（小紅書）

9月13日晚，北京市部分地區下冰雹。（微博）

有大興區的市民分享圖片，只見其車輛的後擋風玻璃已被砸出多個窟窿。有網民稱，下冰雹時她正在開車回家，車頭擋風玻璃被砸出蛛網狀裂紋，車身也被砸出小坑。豐台區的市民稱，當晚6時30分許，天空突然出現閃電並下起大雨，隨後冰雹傾瀉而下，遮陽篷、車頂劈里啪啦作響，整個過程持續約5分鐘。

車頭擋風玻璃被冰雹砸出蛛網狀裂紋。（極目新聞）

有車輛的後擋風玻璃被砸出多個窟窿。（極目新聞）

受強對流天氣影響，地鐵線路也一度暫停營運。當晚7時33分，北京地鐵消息稱，受降雨大風天氣影響，地鐵亦莊線沿線一樹木倒伏在榮昌東街至同濟南路區段運營正線，地鐵公司立即啟動應急預案，組織開展搶險工作。晚上7時56分，地鐵搶險人員將樹木移出運營正線，亦莊線恢復全線通車。

有乘客稱，當晚7時47分，她在亦莊線次渠站轉車時，見電子屏幕上通知亦莊線因異物侵入地鐵限界，導致列車出現延誤等情況。直到晚上8時04分，她才乘坐列車離開次渠站。還有乘客稱，當晚7時13分，列車無法前行，許多乘客在亦莊線榮昌東街站滯留，直至當晚8時許才恢復通車。

地鐵亦莊線有樹木倒塌，一度暫停營運。（極目新聞）

《北京日報》報道，對於本次下冰雹為何如此猛烈，北京市氣象台消息，根據氣象部門近十年的統計資料，北京地區每年4月初到9月下旬都會出現冰雹，目前臨近9月中旬，從出現時間上看是正常的，但強度確實比較少見。

從監測來看，從昨晚6時後，對流雲團在自西向東發展的過程中逐漸增強，尤其是從山區移到平原地區之後明顯增強，形成了超級單體風暴，一般出現後都會伴隨有短時強降水、雷暴大風和冰雹等強對流天氣。

冰雹最大直徑2厘米左右。（北京日報）

北京市氣象台相關專家表示，對流雲團在自西向東移動的過程中，經過豐台、大興、朝陽南部和通州，移動路徑大概是一條40多公里長、2至3公里寬的窄帶。冰雹就產生於這條窄帶上。

據介紹，強冰雹天氣產生的直接原因是形成了一個超級單體風暴，至於超級單體風暴的形成，則與不穩定的大氣條件有關。由於今年副熱帶高壓南下的時間比往年偏晚，整個華北平原地區低層的暖濕條件特別好，水汽充沛。

而昨天高空還受到冷空氣影響，當這兩個因素疊加在一起，就形成了上冷下暖的不穩定的層結。市氣象台相關專家稱，「即高空是乾冷的，低層是暖濕的，對流雲團進入到這樣不穩定的層結後，有利於其強度增強，進而產生短時強降雨、雷暴大風、冰雹等強對流天氣」。