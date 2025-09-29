福建艦入列在即　金燦榮：美軍部署回應反成解放軍「免費陪練」

內媒《觀察者網》「風聞」頻道9月28日刊出中國人民大學國際關係學院教授金燦榮的文章，題為〈解放軍要用好福建艦，讓敵人真正怕〉。金燦榮指出，中國海軍近日正式公布福建艦電磁彈射的畫面，殲-35、殲-15T以及空警-600完成彈射與降落的動作流暢，顯示福建艦技術狀態已十分成熟，距離正式入列時間不遠。這也意味中國海軍即將邁入「三航母時代」。



文章回顧了毛澤東在1975年對海軍的囑託：「海軍要搞好，使敵人怕」。金燦榮認為，經過半個世紀的發展，中國海軍已經從弱小的近海防禦力量，成長為具備一定遠海作戰能力的現代化海軍。福建艦的入列，標誌著中國航母作戰實力的跨越式提升。

國際問題專家金燦榮。（資料圖片）

金燦榮指出，與滑躍起飛的遼寧艦與山東艦相比，福建艦能搭載固定翼預警機，大幅提升探測與控制範圍，並提高艦載機起降效率與作戰半徑，「一個福建艦航母戰鬥群的戰鬥力，可以媲美多個滑躍式航母艦群」。

對於外界評估，部分中國軍事專家認為福建艦打擊範圍可覆蓋第二島鏈，而西方專家則強調，中國航母經驗不足，尚難改變西太平洋力量平衡。金燦榮認為，其說法有一定道理，但也不乏自我安慰，並強調中國軍隊硬件水平已實現質的飛躍。

針對作戰經驗不足問題，他建議「一方面要在貼近實戰的環境中加大訓練強度，另一方面積極開展國際軍事合作與交流」，認為這些措施可有效彌補短板。他並指出，美軍長期在中國周邊高強度部署，某種程度上成為解放軍的「免費陪練」。

金燦榮同時提醒，中國除了硬實力已顯著提升，仍需補足軟實力，尤其是經略海洋的戰略意志。他以歷史為鑑，指出鄭和下西洋雖展現技術實力，但因缺乏長期戰略支持，最終錯失大航海時代的機遇。他強調，如今中國再次面臨如何科學運用海洋力量的挑戰，即便擁有再好的技術，如果無法合理運用，最終也只會造成資源浪費。