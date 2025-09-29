熱搜榜亂象遭人民日報點名：影響認知情緒　必須「講導向」

內地多間網絡平台近日因熱搜榜內容問題遭網信辦約談並處罰。官媒《人民日報》發文指出，熱搜熱榜影響認知、帶動情緒，必須旗幟鮮明「講導向」。



《人民日報》近日發表評論文章〈熱搜熱榜，不能失真跑偏〉，內文直指部分熱搜榜單內容存在嚴重問題。「有的是花錢『砸』出來的，表面是熱點，背後是生意；有的是為了流量『刷』出來的，根本不講規則；還有的熱搜裡全是『小作文』，捕風捉影、製造訊息繭房。」文章強調，熱搜榜單不僅是訊息過濾器，更是塑造認知、影響人心的重要窗口，理應承擔輿論基礎設施屬性。

文章批評，一些平台受利益驅動，信奉「流量至上」，「什麼吸睛就推什麼上榜」，結果導致明星八卦刷屏、政策爭議歪解被放大、惡性案件細節鋪陳，導向偏差不僅誤導公眾，也妨礙政策實施、侵蝕主流價值觀。

2025年9月9日，上海黃浦區SOHO復興廣場的小紅書辦公點外的logo標誌。（CFP）

《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」26日亦刊文，指出國家網信辦近期指導上海、北京、廣東等地網信辦，對幾家主要網絡平台採取約談、責令限期改正等處置措施。

文章披露，具體原因包括：小紅書、微博、快手在熱搜主榜高位頻繁呈現大量明星八卦與瑣事詞條；阿里巴巴旗下UC平台「扎堆呈現極端敏感惡性案件詞條，且多為非權威部門、權威媒體發布的訊息」；字節跳動旗下今日頭條則「在熱搜榜單主榜呈現不良信息，還在落地頁面置頂呈現相關話題」。

目前，涉事平台已公開回應，表示將落實監管要求，成立整改專項工作組，並推進熱搜榜單生態治理。