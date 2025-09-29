謝鋒：美國應尊重事實　停止散布台灣地位未定謬論

中國駐美國大使謝鋒在十一國慶前夕說，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，並稱美國應尊重事實，停止散布「台灣地位未定」謬論。



據中國駐美國大使館官網消息，謝鋒9月28日應邀出席華盛頓僑學界慶祝中華人民共和國成立76周年晚宴。謝鋒在致辭中說，今年以來，中美關係經歷了一些風浪。在兩國元首的戰略引領下，當前中美關係總體保持穩定。事實表明，中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。

謝鋒稱，作為兩個大國，中美存在分歧在所難免，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，尊重彼此對社會制度和發展道路的選擇。

7月25日，中國駐美國大使館舉辦慶祝建軍98周年、紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會。中國駐美大使謝鋒在華盛頓表示，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，只有維護和平合作的責任，沒有衝突對抗的理由。（中國駐美國大使館）

謝鋒強調，台灣是中國領土不可分割的一部分。今年是台灣光復80周年，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。他說，美國應尊重事實，停止散布「台灣地位未定」謬論。

謝鋒表示，中美經貿關係本質是互利共贏，並指關稅戰、貿易戰沒有贏家，平等、尊重和互惠才是妥處問題的良方。他說，希望美國採取實際行動，與中國相向而行，認真落實兩國元首重要共識，踐行相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，增進共識、減少誤解、加強合作，推動中美關係巨輪沿著正確航向不斷前行。

美國在台協會（AIT）早前突然拋出「台灣地位未定論」，台灣執政的民進黨秘書長徐國勇加碼跟進稱「台灣沒有光復節」，輿論譁然。台灣行政院和大陸委員會後來緩頰說，這是對歷史文件詮釋的差異，社會可以討論。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

