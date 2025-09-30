外交部：台灣不是一個國家，挑戰聯大2758號決議就是挑戰國際秩序

中國外交部9月30日發佈中方關於聯合國大會第2758號決議的立場文件，強調決議從政治、法律和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」，決議也明確世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表包括台灣在內全中國的唯一合法代表，不存在「兩個中國」「一中一台」。



文件強調挑戰決議就是挑戰二戰後的國際秩序和聯合國權威，註定失敗。文件指出，1971年10月25日，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，「決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。



該決議從政治上、法律上和程序上乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。它的合法性、有效性、權威性不容挑戰。



一、聯大第2758號決議鄭重確認、充分體現了一個中國原則

一個中國原則的基本涵義有三層，即世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

一個中國原則是聯大第2758號決議的前提和基礎，聯大第2758號決議則鄭重確認、充分體現了一個中國原則。決議明確了世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表包括台灣在內全中國的唯一合法代表，不存在「兩個中國」「一中一台」。

根據《聯合國憲章》的規定，中國是聯合國創始成員國和安理會常任理事國。1945年聯合國成立時，中國的國號是中華民國。1949年，中國人民推翻中華民國政府，並改國號為中華人民共和國，成立中華人民共和國中央人民政府。這屬於一國內部新政權取代舊政權，中國的主權和固有領土疆域並未由此而改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權，也理所應當地在國際關係中代表全中國，包括享有和行使中國在聯合國的一切權利。

1949年11月，時任中華人民共和國中央人民政府政務院總理周恩來致電聯合國秘書長和第四屆聯大主席，聲明「國民黨反動政府」已喪失了代表中國人民的任何法律的與事實的根據，要求聯合國立即取消「中國國民政府代表團」繼續代表中國人民參加聯合國的一切權利。

極少數外部勢力鼓譟聯大第2758號決議沒有出現「中華民國」或「台灣」字樣，妄稱「決議與台灣沒有關係」。事實是決議徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。聯合國是由主權國家組成的國際組織，只能接受主權國家派出的代表，台灣是中國的一部分，不是主權國家，無權向聯合國派出代表。1949年國民黨統治集團退踞台灣後，雖然其繼續使用「中華民國」和「中華民國政府」的名稱，但這時的所謂「中華民國」「中華民國政府」與1945年簽署《聯合國憲章》時的「中華民國」「中華民國政府」存在本質區別，它早已完全無權代表中國行使國家主權，無權繼續在聯合國代表中國。所以1971年的聯大第2758號決議不能使用「中華民國政府代表」的提法，更不能使用「驅逐台灣當局的代表」的提法。

聯大第2758號決議具有廣泛而權威的法律效力，為聯合國系統及機構妥善處理台灣問題提供了權威依據。在聯大第2758號決議通過後，聯合國官方文件對台稱謂均為「台灣，中國的省」（Taiwan, Province of China）。聯合國秘書處法律事務辦公室出具的法律意見也強調，「聯合國認為，台灣作為中國的一個省沒有獨立地位」「台灣當局不享有任何形式的政府地位」。這是聯合國的一貫立場，均有案可查。

聯大第2758號決議的通過在國際關係實踐中產生了廣泛而深遠的政治影響，有力推動一個中國原則成為國際關係基本准則和國際社會廣泛共識。迄今，已有183個國家在一個中國原則基礎上與中國建立和發展外交關係。

二、聯大第2758號決議表決的過程表明，美國等一些國家阻撓國際社會堅持一個中國原則的日子一去不復返了

中華人民共和國為恢復在聯合國的合法席位堅決鬥爭了22年，其中一個重要原因就是美國等西方國家的持續阻撓。

1971年9月第26屆聯大開幕時，支持中華人民共和國恢復在聯合國席位的態勢已經很清晰了，但美國不甘心失敗，還想試圖阻撓。美國主要設置了兩道障礙：一是「重要問題」提案，要求將驅逐蔣介石代表作為《聯合國憲章》第18條規定的「重要問題」，必須由「到會及投票之會員國三分之二多數決定」；二是「雙重代表權」提案，把「確認中華人民共和國的代表權」和「繼續保留中華民國的代表權」放到一起，實質是要在聯合國製造「兩個中國」。許多國家站出來堅決反對，認為該提案「非法且不符合現實、正義和聯合國憲章原則」。「重要問題」提案遭到否決後，聯大通過第2758號決議。由於中國在聯合國的代表權已經解決，「雙重代表權」提案無須再付諸表決，淪為廢案。

決議磋商過程中，絕大多數國家均認同台灣屬於中國。許多國家代表表示支持一個中國原則、反對「兩個中國」「一中一台」。主要觀點有：一是大會面臨的問題既不是接納一個會員國，也不是排除一個現有的會員國。問題是代表權的問題，也就是說，誰該佔有聯合國的中國席位。二是已經被中國人民拋棄並從中國大陸驅逐到中國台灣的蔣介石政權的代表絕對不能在聯合國內代表中國，因此他們留在聯合國內必須被認為是非法的。三是譴責美國以其帝國主義政策，20多年來把蔣介石集團作為中國的代表強行塞進聯合國，漠視中國的真正代表權等。

聯大第2758號決議出台的過程本身，充分反映了國際社會堅持一個中國原則的大勢不可阻擋，不存在「兩個中國」或「一中一台」。這不僅是中國人民的勝利，也是世界各國人民反對霸權主義、強權政治獲得的勝利。

三、挑戰聯大第2758號決議就是挑戰二戰後國際秩序和聯合國權威，開歷史倒車必遭失敗

聯大第2758號決議開宗明義指出：「回顧聯合國憲章的原則」「恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的」，鄭重闡明瞭維護聯合國權威的鮮明立場。聯合國是二戰後國際秩序的核心。中華人民共和國恢復在聯合國合法席位，標誌著佔世界人口四分之一的中國人民從此重新走上聯合國舞台。這對中國、對世界都具有重大而深遠的意義。任何試圖挑戰聯大第2758號決議的行徑，不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是在挑戰聯合國權威，挑戰二戰後國際秩序，公然開歷史倒車，十分荒謬和危險。

美國等一些國家歪曲挑戰聯大第2758號決議，翻炒所謂「台灣地位未定」的謊言謬論，進而為台灣謀求「國際空間」鋪路。這是對國家主權平等、不干涉內政等國際關係基本准則的踐踏。

台灣從來不是一個國家，過去不是，現在不是，今後也絕無可能。台灣地位問題早在1945年中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決。包括台灣同胞在內的中國人民，經過浴血奮戰和巨大犧牲換來的勝利成果，絕不是某些西方政客的虛假敘事所能撼動的。

儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也決不允許分割，台灣是中國領土一部分的地位從未改變也決不允許改變。想要走歷史的回頭路，妄圖將台灣再度從中國分裂出去，14億中國人民絕不答應！國際社會也不會支持！