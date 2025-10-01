522億比特幣洗錢案｜宣稱給你三世富貴　｢花姐｣ 曾在港開傳銷公司

全球最大宗比特幣洗黑錢案在英國法院開審，自稱為「花姐」的47歲中國籍女子錢志敏（又名張雅迪）涉及在2014年至2017年期間於中國主導一宗金融龐氏騙案，令近13萬中國投資者蒙受巨額損失，潛逃英國後被捕。她在9月29日於倫敦法院出庭時認罪，還柙等候宣判。



英國警方當時查獲6.1萬枚比特幣（Bitcoin），按當時計價約值522億港元，本案也被認為是史上最大洗黑錢案之一。



錢志敏照片。（《介面新聞》）

藍天格銳的一場推介會現場圖。（《中國新聞週刊》）

這宗龐氏騙局始於2014年，錢志敏被指在中國內地通過天津藍天格銳電子科技有限公司，以高回報的短期投資作招徠，不斷吸納新投資者，合共詐騙12.8萬人，該案在內地被稱為「藍天格銳非法吸收公眾存款案」。

綜合內媒早前報道指，在2014年3月，錢志敏在天津註冊成立了藍天格銳，藍天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個大區管理全國理財產品的銷售業務。自2014年4月起，藍天格銳推出了十款理財產品，以1~3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。藍天格銳在2017年7月爆煲，不再發放紅利和本金。

藍天格銳聲稱有多個投資項目，包括比特幣礦場、醫療產品等。一名做過醫生的投資者被藍天格銳推出的醫療產品吸引，前後投資多達1200多萬人民幣。

右一戴口罩者為錢志敏。（《中國新聞週刊》）

自稱「花姐」 蒙面紗坐輪椅被高舉登場

報道又揭露錢志敏推銷藍天格銳的手段。錢志敏對外自稱「花花」、「花姐」。在2016年秋，一名投資者在北京參加了一場上千人規模的藍天格銳組織的推介會。該投資者形容，那是一個瘋狂的場面：錢志敏蒙著粉白色的面紗，坐著輪椅，在通往會議台的過道上，被人連帶輪椅高舉起來，眾人一邊高舉錢志敏，一邊高呼口號，其中一句是「三世富貴」——它來自藍天格銳的宣傳語：「你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴。」

錢志敏和溫儉嘗試用比特幣購買的豪宅。（倫敦警察廳）

曾在香港成立公司作為傳銷組織於安徽吸金

報道又指，在經營藍天格銳前，錢志敏還涉及其他傳銷案。錢志敏曾化名「李霞」，在2012年與他人在香港註冊成立香港瑞銀國際集團有限公司作為傳銷組織，以「投資山茶油項目」為名在安徽吸金。案發後有其他首領被捕獲刑，但錢志敏成功逃脫。案件被查處還不到一年時間，在逃的錢志敏2014年在天津成功註冊成立了藍天格銳。

錢志敏將贓款置換為比特幣後，偽造護照並於2017年潛逃英國，還夥同英國華裔女共犯簡雯（Jian Wen，音譯），通過洗黑錢購置房地產，過上奢靡生活。

律師：錢在案發前可用贓款在交易平台直接購買比特幣

北京德恒律師事務所律師劉揚解釋，錢志敏通過比特幣洗錢的行為並不複雜。錢志敏是在2017年9月逃至英國，同年9月4日，央行等七部委發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，從那時起，虛擬數字貨幣交易所才關閉了人民幣與虛擬數字貨幣的兌換通道。也就是說，錢志敏在案發前可以使用贓款在交易平台直接購買比特幣，再加上當時帳戶實名制等反洗錢手段的缺位，她很容易就實現了攜比特幣逃至境外。

「投資者」與藍天格銳簽署的一款理財產品的投資協議書。（《中國新聞週刊》）