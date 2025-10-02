BEST首個關鍵部件杜瓦底座成功落位裝配

周三（10月1日），緊湊型聚變能實驗裝置（BEST）首個關鍵部件杜瓦底座成功落位裝配儀式在安徽合肥舉行，標誌着BEST項目建設取得關鍵性突破。



據《科技日報》報道，杜瓦底座是BEST裝置主機的首個真空大部件，設計工況複雜，接口數百個。結構尺寸大，直徑約18米，高度約5米，總重量400多噸，是BEST主機系統中最重的部件，也是國內聚變領域最大的真空部件。

該部件承載着BEST裝置近七千噸重量支撐和絕熱功能，其安裝精度直接關係到整個工程的穩定性和安全性。項目團隊精誠合作，相繼攻克了高精度成型和焊接、毫米級形變控制、高真空密封等關鍵技術，成功研製出杜瓦底座部件。

中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所研究員楊慶喜介紹，杜瓦底座的吊裝精度高，表面水平高差需控制在15毫米以內，落位位置偏差不得超過正負2毫米；作業空間極度狹小，底座外邊緣與主機坑屏蔽牆的最小間隙不足100毫米。

面對這些挑戰，項目團隊連續奮戰、攻堅克難，全力保障工程進度。團隊自主研發了專用吊具系統，通過均衡梁、吊梁、提升適配器及花籃螺絲等組件的協同作用，精細調節吊裝水平度。同時，採用多站激光跟蹤儀實時監測基準點，動態調整吊裝姿態，最終實現杜瓦底座的毫米級精準落位安裝。

杜瓦底座的制造交付和落位裝配，為BEST裝置後續核心部件的安裝和調試奠定了堅實基礎。楊慶喜表示，「接下來，BEST團隊將發揚全超導托卡馬克大科學團隊精神，全力以赴推進裝置部件安裝工作，確保BEST裝置建設目標按期高質量完成。」