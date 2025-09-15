新紀錄｜中國自主研發建造最大海上浮式液化天然氣裝置出海交付

《央視新聞》報道，9月14日，在南通海事局保障下，中國自主研發建造的最大噸位、最大儲氣量的新型海上浮式液化天然氣裝置（NGUYA FLNG）從南通沿海順利出港交付。



中國自主研發建造最大海上浮式液化天然氣裝置出海交付。（江蘇政府新聞辦公眾號）

中國自主研發建造最大海上浮式液化天然氣裝置出海交付。（江蘇政府新聞辦公眾號）

據報道，「NGUYA FLNG」裝置全長376米、型寬60米、型深35米，LNG儲量18萬立方米，LPG儲量4.5萬立方米；LNG年產能達240萬噸。該裝置將遠赴非洲剛果（布）海域投入運營，這也標誌着中國在高附加值海工裝備製造領域取得突破。

中國自主研發建造最大海上浮式液化天然氣裝置出海交付。（江蘇政府新聞辦公眾號）

據海事部門職員介紹，鑑於該裝置船型特殊、船體龐大、通航環境複雜等挑戰，在8月26日啟航儀式後，受潮水變化影響，南通海事局在近海開展了一系列通航安全評估，不斷優化拖帶方案，直至9月14日完成拖帶出海作業。作業期間累計投入海巡艇、拖輪14艘，執法人員8人，無人機3架，拖帶船隊總長達740米，刷新南通沿海拖航紀錄。