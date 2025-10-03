美提構想中卻未落實　中國率先部署「陸版金穹」原型

中國在數據處理技術上取得新的突破，並已部署一套被視為「中國版金穹」的全球防禦系統原型。參與該專案的科學家透露，這一「分散式預警偵測大數據平台」在數據管理上實現重大進展，雖仍處於早期開發階段，但已能同時監控自世界任何地點發射、針對中國的上千枚導彈。



有媒體報道指出，這套系統利用太空、海洋、大氣及陸地上的多樣化感測器，能夠即時辨識與分析潛在威脅，包括飛行彈道、武器類型，以及是否為真實彈頭或誘餌等關鍵信息，並可為攔截系統提供指引。研究團隊強調，該平台可整合來自不同軍事平台的數據，並透過高度安全但頻寬有限的軍事網絡，進行高速傳輸與分析，即使在干擾或中斷情況下仍能維持運作，被視為全球首個可覆蓋全域的導彈防禦系統。

相比之下，美國導彈防禦系統仍以區域分割為主。美國總統特朗普今年5月曾提出「金穹」計劃，目標是打破地理限制，實現全球信息共享。然而，美國至今尚未建立基本架構，無論是五角大廈還是國防承包商，皆未提出具體的數據流程管理方案，也未就系統實施方式達成共識。有國防科技專家指出，「金穹」計劃或將成為「美國提出構想，但由中國率先實現」的案例。

專家進一步分析，美國因去工業化而導致新武器研發與生產能力下降，高超音速導彈、高能雷射武器、第六代戰機，以及航母隱形艦載機的電磁彈射器等項目皆面臨重大延遲，而中國則在相關技術上快速推進。

研究人員表示，這一系統的目標在於克服長期存在的挑戰，即如何有效整合雷達、衛星、光學與電子偵察等跨越太空、大氣、海洋及陸地的分散數據源。該團隊於今年9月2日在中國《現代雷達》期刊發表論文指出：原型系統可以實現跨節點，多達1000個資料處理任務的分散式並行調度。