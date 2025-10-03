內地保險業爆首宗債券違約　「明天系」天安財險53億債務無法兌付

「明天系」旗下的天安財產保險股份有限公司（簡稱天安財險）公告，一筆2015年發行的資本補充債券無法按期兌付，成為中國保險業出現的首宗債券違約事件。



內媒《觀察者網》10月3日報道，根據公告指出，該公司2015年資本補充債券（代碼1523004）於9月30日到期，總額53億元人民幣，原定當日兌付本息，但公司預計無法按時履約。該債券發行期為2015年9月29日至9月30日，計息期自2015年9月30日至今年9月29日，付息日為每年9月30日，兌付日為9月30日。根據設計，前五年利率固定，後五年票面利率則在原利率基礎上增加100個基點。

天安財險表示，依據債券發行公告，公司必須在確保本息償付後的償付能力充足率不低於100%，並具備清償其他負債本息能力的情況下，才能償付本期債券。然而，截至今年9月30日，公司無法滿足這一條件，因此無力還本付息。

天安財險透露，已與債券持有人積極溝通，將在後續風險處置工作中對該筆債券作出統籌安排。

報道指出，早在2020年7月，天安財險因觸發接管條件，被原銀保監會依法接管，並進行清產核資。當時，公司已披露《關於「15天安財險」計息掛帳的公告》，債券自2020年7月起停止計息。

今年6月，國家金融監督管理總局曾公布對天安財險的處罰，指出該公司存在治理報告與實際情況不符、部分高管未經任職資格即履職、違規通過投資向關聯方輸送利益、未依規使用保險條款和費率、向監管提供虛假報告等問題。監管部門決定吊銷其業務許可證，並對多名責任人警告及罰款共計253萬元，同時撤銷或禁止部分人員的任職資格，其中郭予豐、高煥利、奚星華、王浩被終身禁止進入保險業。

資料顯示，天安財險成立於1995年1月，是中國首家由企業出資組建的股份制財產保險公司，也是國內第四家財險公司，註冊資本人民幣177.6億元，業務網絡覆蓋全國大部分地區。