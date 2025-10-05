｢麥德姆｣已加強為強颱風級　預計在廣東吳川至海南文昌沿海登陸

中央氣象台消息，今年第21號颱風「麥德姆」已加強為強颱風級，將於今天（10月5日）中午前後在廣東吳川至海南文昌一帶沿海登陸（強颱風級，14級，42-45米/秒），登陸後強度逐漸減弱。



今年第21號颱風「麥德姆」已於今天（5日）早晨5點鐘由颱風級加強為強颱風級，其中心位於廣東省湛江市徐聞縣東偏南方向大約230km的南海西北部海面上，就是北緯19.8度、東經112.3度，中心附近最大風力有14級（42米/秒），中心最低氣壓為955百帕，七級風圈半徑340-400km，十級風圈半徑120-150km，十二級風圈半徑60-70km。

中央氣象台預計麥德姆將於今天（5日）中午前後在廣東吳川至海南文昌一帶沿海登陸。

降水預報圖。（中央氣象台）

預計，「麥德姆」將以每小時20-25km的速度向西偏北方向移動，強度還將有所加強，並將於今天（5日）中午前後在廣東吳川至海南文昌一帶沿海登陸（強颱風級，14級，42-45米/秒），登陸後強度逐漸減弱。

10月5日08時至6日08時，南海西北部和中西部海域、東沙群島、西沙群島、北部灣、瓊州海峽、廣西南部及沿海、廣東南部及沿海、海南島及沿海將有6-8級、陣風9-10級的大風，其中，南海西北部海域、瓊州海峽、北部灣北部海域、廣東雷州半島及沿海、廣西沿海、海南島東部和北部沿海的風力有9-11級、陣風12-13級，部分海域或地區風力可達12-14級，陣風15-16級。

10月5日08時至6日08時，海南島大部、廣東西南部、廣西南部等地部分地區有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨（250-320毫米）。