又打風？日氣象廳指新颱風「哈隆」最快恐今日生成　公布最新路徑

日本東南方海面有熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳稍早發布烈風警報，顯示最快24小時內可能生成為今年第22號颱風「哈隆」（Halong，越南命名）。根據路徑預測，它將往西北方向前進。



太平洋上有21號颱風「麥德姆」，以及新增的熱帶低壓（右）。（翻攝日本氣象廳）

目前，太平洋上目前有一個颱風，以及一個熱帶低壓。其中，21號颱風「麥德姆」增強為中颱後，持續朝向雷州半島及海南島的方向前進；而準「哈隆」未來則逐漸往西北轉北的路徑移動，後續動態不確定性大。

台灣中央氣象署預報員劉沛滕表示，準「哈隆」有機會慢慢往琉球群島方向，若接近琉球群島，台灣附近東北季風會比較明顯，目前預報認為中秋連假結束後，台灣將受東北季風影響，迎風面地區會有降雨。

台灣氣象專家吳聖宇指出，預計它將往西北轉北、再轉向東北拋物線移動，不過預報分歧程度很大，還是有接近台灣的可能。

新的熱帶低壓生成。（日本氣象廳）

吳聖宇指出，目前在日本東南方海面有一個熱帶擾動(94W)正在發展，它位於遠洋東風波動頂部的系統，在良好條件的幫助下，今天清晨的衛星雲圖上看起來已經具有一定程度的規模，可能很快在今、明兩天(4-5日)就有機會發展為熱帶性低氣壓或是下一個輕度颱風。

他分析，這個擾動(94W)現在所在的緯度已經很高，跟台灣差不多是在同緯度上，相當於在台灣的正東方遠海，環境上來看大致位於東西兩個高壓之間的相對弱點區域，有點類似鞍形場的區域內，因此今天到明天之間它的移動將會比較緩慢，大致往西到西北西方向移動，並且逐漸發展增強。