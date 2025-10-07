解放軍打造「翼身融合」巨獸　新戰略運輸機可直飛洲際任務

中國航空領域最新技術論文顯示，解放軍正規畫研製新一代戰略運輸機，其外型設計採用先進的「翼身融合」（Blended Wing Body, BWB）配置，與美國波音X-48實驗機頗為相似。



據《防衛部落格》（Defense Blog）介紹，這種設計將機身與機翼合併成一個整體升力面，帶來兩大優勢：一是顯著增加內部載貨空間，二是機身本身亦能提供升力，從而提升氣動效率。該設計有助於降低油耗、延長航程，並能縮短起飛距離。

文章指出，這款未來重型運輸機的設計目標相當雄心勃勃，強調能在簡陋跑道上起降與執行運輸任務，具備更高的有效載荷與更遠的飛行距離。

波音的X-48實驗機，是在思考翼身融合的客機/運輸機可能性。(NASA)

據報道，新型運輸機的載貨量可達120噸，最大起飛重量接近470噸，超越目前中國現役的重型運輸機隊。滿載狀態下，其航程可達6500公里，無需空中加油即可執行洲際任務。

此外，該機採用V形尾翼、後掠外翼段與機翼下掛發動機，以減少氣流阻力並優化整體飛行效率。論文中亦提及，研發團隊設計了向上傾斜的小翼與改良尾翼，以提高各種飛行條件下的穩定性與控制能力。

相關技術文件披露，該機的內部貨艙空間相當寬敞，艙高至少5公尺，長度超過21公尺，艙底面積達170平方公尺以上。根據任務配置，最多可搭載117輛裝甲車輛或超過300名士兵。

報道指出，一旦研發成功，這款下一代重型運輸機將大幅提升中國的遠征作戰能力。其航程、載荷與野外操作性能將支援解放軍在印太地區乃至全球其他地區迅速部署重型地面部隊，顯示北京有意將戰略能力延伸至以往無法觸及的範圍。