殲-10CE一戰成名　總設計師首度揭秘3大技術亮點

印度軍方5月6日對巴基斯坦發動軍事行動，巴基斯坦隨後宣稱擊落5架印度戰機和1架無人機，其中包括3架法製「陣風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。《央視新聞》5月17日報道首次證實，中國自主研製的殲-10CE在印巴空戰中擊落多架戰機。



央視新聞近日獨家專訪殲-10C飛機的總設計師、中國工程院院士王海峰。



中國外銷型戰機殲-10CE首次取得了實戰戰果。（央視新聞）

總設計師首度揭秘3大技術亮點。（央視新聞）

據央視新聞報道，殲-10是中國自主研製的高性能、多用途、全天候的戰鬥機，自1998年3月首飛以來，它就備受矚目。後續在它的基礎上，還衍生出了殲-10B、殲-10C、殲-10S等型號，它們不僅繼承了殲-10優異的飛行性能，更在氣動佈局、操縱系統、能源管理等方面實現了跨越式提升。

殲-10C掛載了最新型空空導彈。（圖 / 央視新聞）

央視新聞近日獨家專訪殲-10C飛機的總設計師、中國工程院院士王海峰。他系統性地揭秘了殲-10系列戰機的三大技術亮點：

（1）獨創的鴨式佈局讓戰機實現「無憂慮操縱」；

（2）武器掛載能力從10多種提升至40多種；

（3）配備先進有源相控陣雷達，實現「看得多、看得遠、看得准」。

王海峰介紹，飛機飛到一定程度以後，機背上的氣流到了一定的迎角就會分離，很順的流場變成亂流了，影響飛機升力。按若有這麼一個鴨翼，它把氣流帶出來的窩，氣流打到這個機背上，就可以改善它上面的流場，增加飛機的升力，讓飛機更穩定、可用的能力更強，所以它這個叫近距耦合鴨式佈局。

殲-10不僅是一款優秀的飛機，還是一個優秀的平台，在殲-10的基礎上，中國研製了改進型超音速多用途戰鬥機殲-10C。它在繼承經典氣動佈局的基礎上，實現了作戰系統的跨代升級，成為了一款具備全方位作戰能力的多用途戰機。

王海峰介紹，殲-10C的進氣道採用了Bump進氣道(蚌式進氣道)，而殲-10C飛機裝的任務系統，例如說雷達，電子戰、武器等等，全面的和殲-10是跨代的提升。這裏面的能掛載的武器，例如說中距彈，能掛精度更高的、射程更遠的這種武器，包括對空的、對地的、對艦的都掛了。

戰機機頭罩。（央視新聞）

他又指，機頭罩去掉之後，有一個陣面，這個陣面越大看得越遠，陣面越小看得越近，所以設計飛機的時候試圖把它的雷達，（設計得）陣面大功率高，然後這樣的話就可以看得多、看得遠、看得准、抓得穩。這個武器發射出去要攻擊敵機的話，一般都是100多公里。那麼武器發射出去以後，它出去是看不到敵機的，它靠這個本機，把敵機的信息用數據鏈傳給這個導彈，控制導彈往前飛。