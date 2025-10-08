河北20歲男子拒服兵役　被罰8.64萬元兼2年內不得出境等

河北秦皇島一名20歲男子，因拒服兵役受到7項處罰，包括罰款8.64萬元人民幣、兩年內不得出國（境）。



秦皇島市海港區人民政府徵兵辦公室發布通報稱，馬某某，男，漢族，海港區海陽鎮人。2005年1月出生，2025年3月從海港區應徵入伍，服役於武警某部隊。

馬某某自入伍以來，由於不能適應部隊嚴格管理和正常工作、學習、訓練，思想出現波動，先後多次遞交離隊申請，請求作退兵處理。

經部隊、區徵兵辦、鄉鎮幹部、家長多方反復談心教育，宣講拒服兵役相關政策法規和嚴重後果，仍然拒絕履行兵役義務。5月16日，武警某部隊對馬某某作出除名處分。

通報稱，馬某某拒服兵役的行為性質嚴重，影響惡劣，違反多項法規，決定對馬某某拒服兵役行為作出以下處罰：

一、將其納入履行國防義務嚴重失信主體名單實施聯合懲戒。

二、不得錄用為公務員或者參照《中華人民共和國公務員法》管理的工作人員，不得招錄、聘用為國有企業和事業單位工作人員。

三、在公安戶籍管理系統及其戶口簿「兵役狀況」欄注明「拒服兵役」永久字樣，自政府處罰決定下發之日起，兩年內不得出國（境）。

四、自政府處罰決定下發之日起，兩年內不得為其辦理升（復）學手續。

五、取消其義務兵優待政策。

六、按照海港區2025年義務兵家庭優待金發放標準2倍處以罰款，合共86400元人民幣。

七、作為反面典型，將馬某某拒服兵役行為及懲處結果向社會通報。