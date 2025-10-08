四中全會將舉行　人民日報連發八篇重磅評論　透露甚麼訊息？

四中全會將於今年10月20日至23日在北京召開。官媒《人民日報》連續八天發表評論，為中國經濟形勢信心喊話，並回應中國經濟唱衰論，強調不能因部分經營主體感受不好就否定整體經濟形勢。



《人民日報》9月30日起連續發布署名「鍾才文」的「習近平經濟思想指引下的中國經濟專論」。「鍾才文」是《人民日報》評論部長期使用的一個集體筆名，主要用於發表一些重要的評論文章，特別是關於黨建、思想理論和政治方向的重要稿件。

首兩篇文章為「從全球視角看新時代中國經濟的跨越與蝶變」和「深刻認識中國經濟長期穩定發展的內在邏輯」，文章強調在地緣政治衝突加劇、全球貿易保護主義盛行的時局中，中國經濟始終保持戰略定力。

文章將中國經濟的穩定發展歸功於中國共產黨長期執政的制度優勢，並對比西方多黨制下「政策短視、朝令夕改」的問題。

第三篇文章「科學客觀看待我國當前經濟發展態勢」，著重回應外界對中國經濟唱衰的聲音。文章稱，中國經濟面臨不少風險挑戰，例如一些企業經營困難和一些地方財政收支矛盾突出；但產業轉型升級「不是一個齊頭並進的過程....而是有快有慢、有先有後。」

例如，在科技革命浪潮中，智能化和信息化運用得好的行業，企業效益和職工待遇會顯著提升；反之，轉型慢的傳統行業和從業者，日子可能難過一些。「我們要全面看待，不能因為部分經營主體感受不好就否定整體經濟形勢，不能『只見樹木、不見森林』。」

第四篇文章為「中國經濟轉型升級蘊含重大機遇」，進一步駁斥中國投資和發展已過了黃金階段的觀點，稱中國的科技創新、消費擴容等領域蘊含重大機遇。

第五篇文章為「全面認識把握中國經濟高質量發展的確定性」，重申中國宏觀政策相較於一些西方國家的確定性和可靠性。

第六篇文章為「中國是全球包容性發展的典範」，則強調中國高度重視區域發展不平衡問題。

第七篇文章為「中國經濟發展具有開放共贏性」，聚焦國際經貿，強調中國始終踐行多邊主義，為世界提供巨大機遇，而絕非「衝擊」。

第八篇文章「深入了解中國就會堅定相信中國」則著力反駁「中國威脅論」。文章指，「中國自古以來愛好和平，即便在強盛時期，也是推崇儒家治國理念，旨在贏得他國尊敬，而不是從他國獲取經濟利益或以武力統治他國」。