中國宣布不再尋求WTO新優惠　學者：展現大國責任順應潮流

內媒《觀察者網》9月30日刊出商務部研究院研究員彭波的評論文章指出，國務院總理李強在9月23日出席第80屆聯合國大會相關活動時鄭重宣示，中國作為「負責任的發展中大國」，在世界貿易組織（WTO）當前及未來的談判中，將不再尋求新的「特殊和差別待遇」（Special and Differential Treatment，簡稱S&DT）。這一表態被視為中國在國際經貿體制中的重大政策調整，迅速引發國內外廣泛關注。



什麼是「特殊和差別待遇」？

彭波在文中解釋，S&DT是WTO規則體系中一項重要原則，目的是承認並照顧發展中國家在經濟發展、制度建設與管理能力上的差距。具體表現包括允許發展中國家延長過渡期、放寬部分義務、提供靈活政策空間。例如，《關稅與貿易總協定》（GATT）第18條允許保護幼稚產業，《服務貿易總協定》（GATS）第4條促進參與服務貿易，《TRIPS協定》第66條給予最不發達國家更長過渡期。這些安排被視為國際多邊貿易體系中的「扶弱機制」，旨在幫助發展中國家融入全球經濟。

2001年，中國加入WTO。（資料圖片）

中國過去為何享有S&DT？

文章指出，2001年中國加入WTO時，人均GDP僅890美元，產業結構仍以勞動密集型產業為主，區域發展不平衡明顯，因此國際社會普遍承認中國的「發展中國家」地位，並同意給予相應的S&DT。

不過，中國的入世條件相對嚴苛。彭波提到，中國在關稅、農業補貼、服務業開放等方面承擔的義務遠高於其他發展中國家。例如，中國農產品平均關稅僅15.2%，而發展中成員平均為56%；在工業品關稅方面，中國9.1%的水平也低於多數同類國家。此外，中國在許多領域縮短甚至放棄了過渡期安排。

儘管如此，中國並未大量依賴S&DT。根據WTO數據，中國僅在14個條款中使用過S&DT，佔總數約9%。截至2025年，中國平均關稅降至約7.3%，接近發達國家水平。彭波強調，中國在加入世貿時「已經作出了與自身當時發展階段和經濟水平相符的承諾和義務」。

2001年，中國加入世界貿易組織（WTO），成為其第143個成員。加入WTO，中國即取得多邊、穩定、無條件的最惠國待遇，並以發展中國家身份獲得普惠制等特殊優惠待遇，有利於實現市場的多元化，使中國出口貿易有較大的增加。（圖源：VCG）

為何此時放棄新的S&DT？

文章指出，近年全球經貿環境劇烈變化。美國與歐盟長期質疑中國繼續享有S&DT的合理性，認為中國已是全球第二大經濟體、第一大貨物貿易國，在5G、新能源汽車等領域具備領先優勢，已不同於傳統發展中國家。美歐要求建立「畢業機制」，避免經濟規模龐大的國家持續享有優惠。

部分新興經濟體也率先調整立場，例如韓國1996年、巴西2019年均宣布不再尋求新的S&DT。中國在此背景下表態，被認為是「順應國際規則演變趨勢的務實之舉」，同時有助於減少外界對中國「搭便車」的指責。

中國竭力維護以WTO為基礎的多邊經貿框架。圖為WTO總部。(網上圖片）

官方解讀與政策意涵

商務部隨後發表聲明稱，這是「基於統籌國內國際兩個大局作出的重大決策」，有助於推動全球經貿自由化，重振多邊貿易體制。商務部同時提出「三個不會變」：中國發展中國家地位不會變、捍衛發展中國家正當權益的決心不會變、推動全球自由化便利化的立場不會變。

彭波分析，中國此舉既能回應發達國家質疑，也有助於在WTO改革僵局中展現領導力，提升國際社會對多邊主義的信心。他認為，中國的表態具有「標杆意義」，將引領更多新興國家承擔責任，同時維護發展中國家整體利益。

文章最後指出，中國此舉是基於經濟實力提升與國際環境變化的務實選擇，有助於遏制全球「逆全球化」趨勢。但同時也將面臨美國等國家在制度與話語權上的持續阻力。不過，中國擴大開放的根本出發點在於自身長遠發展，未來仍將堅持推動高水平對外開放，並以實際行動推動建立更加公平、包容的全球貿易秩序。