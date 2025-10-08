高市早苗否認南京大屠殺登熱搜　曾質疑「慰安婦」一詞入教科書

新當選自民黨總裁的高市早苗往一直立場保守，據報計劃放棄今年秋季參拜靖國神社。高市早苗擔任內閣幕僚期間曾在終戰紀念日以及春秋例行大祭時參拜，她的對華立場也成為關注焦點。8日，「高市早苗否認南京大屠殺」突然登上微博熱搜。



據了解，前《環球時報》總編輯胡錫進發文表示，高市是靖國神社的常客，公開否認南京大屠殺，也主張修改日本和平憲法，為大幅增加軍費、擴大軍事力量鋪路。



高市早苗2025年10月4日當選日本自民黨黨總裁（Reuters）

2004年日本教科書爭議 曾公開質疑南京大屠殺數字、「慰安婦」用詞

2004年，日本文部科學大臣中山成彬曾稱日本教科書應擺脫「自虐」形象﹐又表示很高興看到教科書減少使用「慰安婦」和「強迫勞役」等字眼。當時他的言論，遭到韓國、中國等亞洲國家政府的嚴厲批評。

中山成彬事後道歉稱，「關於慰安婦問題，不管名稱如何，不能不清楚認識到有這樣的人和這樣的事實存在」，他也表示要對受到這種難以癒合傷害進行反省，向受害人道歉。

不過，高市早苗卻在風波發生後發布專欄文章稱她認為中山大臣的發言內容是正確的，沒有必要道歉。 「因為日本的歷史教科書過於自虐，『從軍慰安婦』的文字不準確也是事實」，她更寫道，與其道歉不如期待堅持信念進行改革。

2024年，日軍「慰安婦」制度罪行展在南京開展。（視覺中國）

針對南京大屠殺，高市早苗專欄文章則寫道，有教科書記載「中國方面宣布有30萬人被日軍屠殺」，她稱，但殺死超過當時南京人口的人數是不可能的，她表示，自己對教科書考試標準和作為國策的教育存在方式產生了強烈的疑問。

她強調，相當於中國學習指導要領的內容中，明確規定了「熱戀祖國、熱戀中國共產黨......」等，日本的學習指導要領也應該要有「對本國的歷史、傳統、文化充滿自豪感和熱愛」「先人的苦心和努力 知道，對恩惠懷有感激之情」教育為目標的內容。

胡錫進：日本的「反華」已經在一定意義上固化

胡錫進則發文表示，高市早苗當選在某種程度上反映了日本的國家路線與中國人願望的偏離程度：「日本的「反華」已經在一定意義上固化，但並非是不顧一切、不惜代價的。」

前《環球時報》總編輯胡錫進。（資料圖片）

胡錫進分析，一旦當上日本首相，高市早苗必須將許多極端主張往回調，以適應現實的日本外交環境，「當首相後再去參拜靖國神社？敢那樣做，她本人和日本都將迎來新的風暴！她敢真的推動日本與台灣搞「準安全聯盟」？借她一個膽子，讓她試試看！」

胡錫進強調，日本受制於美日同盟，對中國崛起有危機感，在歷史問題上執迷不悟，渾渾噩噩，左顧右盼，「想左右逢源，但打的都是小算盤」。

他分析，高市要當上首相還要看其他小黨的臉色，「決不可能像安倍當時那樣放開手腳想做什麼就做什麼，高市得走鋼絲，而且能做多久也是未知數。」