高市早苗據報或任用黨內元老組閣　鞏固黨內地位成關鍵

日本自民黨新總裁高市早苗着手為出任首相和籌組內閣做準備，預料她將委任黨內政治經驗豐富的元老擔任要職。其中，處理日美關係表現出色的前外交部長茂木敏充可能再次出任外長。



高市早苗周一先後與黨內高層商討出任首相和新內閣事宜。她放話，要同總裁選戰的四名對手化干戈為玉帛，希望他們積極參與內閣事務。她甚至點名其中的前幹事長茂木敏充（69歲），稱希望由他擔任外長。

《每日新聞》引述自民黨內人士說：「高市的外交經驗不足，由茂木敏充任外長可助她一臂之力。」

2025年日本自民黨總裁選舉在9月22日正式公告，共有5人參選，分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗和農林水產大臣小泉進次郎。（Reuters）

對於未來的內閣人事安排，高市此前在記者會上也說：「凝聚各代人的力量會是基本的人事政策。我希望把自民黨打造成一個全員活躍、跨世代團結、共同努力的政黨。我將在新的體制下致力確保黨內團結。」

茂木在這次黨魁競選的第一回合出局後，大力號召盟友在決定性的第二回合中投高市一票。日媒普遍認為，高市對茂木信任度很高。除了茂木本人，他的派系成員前防長木原稔也可能成為高市的「軍師」，出任內閣秘書長一職。

另一名黨魁競選者前經濟安全保障部長小林鷹之（50歲）在競選期間闡述的防務觀點與高市相符，因此一般認為他出任國防部長的可能性高。

高市計劃最快在周二敲定黨務人事。據《讀賣新聞》報道，高市在10月4日當選黨魁後，隔天便同自民黨首席顧問麻生太郎（85歲）會面，談了大約一小時。會後傳出，她力邀麻生出任黨副總裁，並決定由麻生派的前財政部長鈴木俊一（72歲）當黨幹事長。由於自民黨總裁長期擔任首相，黨務實際由幹事長掌管，是黨的二當家。

鈴木是已故前首相鈴木善幸的長子，是麻生的小舅子，兩人都擔任過財長。分析認為，高市拉攏麻生和鈴木固然是為了藉助他們的財政經驗，其實也是為了「謝恩」。

2020年4月2日，圖為日本時任副首相兼財務大臣麻生太郎於東京出席參議院會議。（Getty Images）

黨內官員透露，麻生是「高市勝選貢獻最大的人物」；在總裁決定回合的投票中，麻生號令麻生派系43名議員投票給高市，使她獲得的議員票數超越農林水產部長小泉進次郎。

分析指出，如何鞏固黨內地位是高市必須面對的現實問題。她和現任首相石破茂有個共同點，就是在黨內沒有強大的後盾。石破執政才滿一年就辭職，正是因為他未能組建全黨聯盟，他出任總裁後，高市和茂木等勁敵均未獲委任關鍵職位。這成了高市的前車之鑑，決定組建一支能夠獲得黨內廣泛支持的團隊。

民調也會是高市如何鞏固黨內地位的指標。根據日本新聞網JNN於4日和5日進行的民意調查，66%的受訪者對高市抱有很高的期望；共同社的民調也顯示，市民對日本將迎來史上首位女首相寄予厚望，表示「很期待」和「較期待」的受訪者佔86.5%。

共同社的民調也顯示，多達77%的受訪市民表示，不希望高市啟用涉及金錢醜聞的安倍派人馬。至於對華關係，53.6%認為，高市上任後日中關係可能惡化。

本文獲《聯合早報》授權轉載

