日媒：高市早苗擬放棄參拜靖國神社　尋求月底APEC與習近平會晤

日本媒體10月7日報道，新當選自民黨總裁的高市早苗據報計劃放棄今年秋季參拜靖國神社。高市早苗過往一直立場保守，擔任內閣幕僚期間曾在終戰紀念日以及春秋例行大祭時參拜。高市早苗的幕僚私下表示，若強行參拜，勢必會引發中韓兩國的強烈反對。高市早苗據報亦尋求在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間與國家主席習近平舉行會面。



據共同網報道，公明黨魁齊藤鐵夫7日與高市舉行會談時明確表示，日本正面臨中國、俄羅斯及朝鮮加強合作等的嚴峻外部安全環境，「不應讓參拜靖國神社成為外交問題」。雙方據報就此達成共識。

這張2025年10月4日攝於日本東京的照片中，可以看到自民黨新當選總裁高市早苗坐在黨總裁辦公室內。（Reuters）

報道指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正協調於本月27日至29日訪日，加入高市早苗15日順利獲國會確認成為新首相，她將面臨這一重要外交任務。

亞太經合組織（APEC）會議10月31日將在韓國慶州召開，高市早苗據報亦尋求與國家主席習近平會晤的機會。高市早苗的幕僚表示：「在首腦舉行會談前，高市應儘量避免捲入任何爭議。」

2025年10月4日，日本東京，執政黨自民黨新任黨總裁高市早苗在勝選後舉行記者會。高市早苗當選黨總裁後，高喊「新時代」的到來，並有望成為日本首位女首相。（Reuters）

在自民黨總裁選舉期間的辯論活動中，高市早苗曾表示「將深化日韓關係」，也表達了與中國開展元首對話的意願。對於假如擔任首相是否會參拜靖國神社，她表示「將酌情做出恰當判斷，絕不能使其成為外交問題。」