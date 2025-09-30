國慶76周年招待會　習近平：支持港澳融入國家發展、反對「台獨」

據新華社報道，9月30日晚，慶祝中華人民共和國成立76周年招待會在人民大會堂舉行。國家主席習近平出席招待會並發表重要講話。李強主持招待會，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席招待會；共約800名中外人士歡聚一堂，共慶中華人民共和國華誕。



習近平在講話中強調，實現中華民族偉大復興是前無古人的偉大事業。要更加緊密地團結在黨中央周圍，銳意進取、埋頭苦幹，奮力譜寫中國式現代化更加絢麗的篇章。港澳台方面，習近平重申，國家將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，推動經濟發展與改善民生；同時要深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衞國家主權和領土完整。



招待會上，習近平首先代表黨中央和國務院，向全國各族人民、向中國人民解放軍指戰員和武警部隊官兵、向各民主黨派和無黨派人士致以節日祝賀，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞致以誠摯問候，向長期以來關心和支持中國建設事業的友好國家和國際友人致以衷心感謝。

習近平指出，新中國76年來，黨領導人民自力更生、接續奮鬥，取得彪炳史冊的輝煌成就。回望歷史，中華民族從瀕臨危亡走向偉大復興，一路篳路藍縷、充滿艱辛，也一路豪情滿懷、凱歌高奏。前不久，中國隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，極大振奮了民族精神、激發了愛國熱情、凝聚了奮鬥力量。要繼續用好歷史經驗，把國家建設得更好，讓老一輩領導人和革命先烈開創的事業不斷欣欣向榮。

習近平強調，今年以來，面對複雜形勢，我們進一步全面深化改革，扎實推動高質量發展，着力保障和改善民生，縱深推進全面從嚴治黨，黨和國家各項事業取得新進展新成效。下個月，我們黨將召開二十屆四中全會，研究制定「十五五」規劃建議。要緊緊圍繞新時代新征程黨的中心任務，把「十五五」發展的目標任務和戰略舉措規劃好實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

習近平強調，面對百年變局加速演進的國際形勢，我們要大力弘揚全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，同各國攜手構建人類命運共同體。

出席招待會的還有在京中共中央政治局委員、中央書記處書記、全國人大常委會副委員長、國務院副總理、國務委員、國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、全國政協副主席和前領導官員。

中央黨政軍群有關部門和北京市負責人，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，在京功勳榮譽表彰獎勵獲得者代表，全國勞動模範和先進人物代表，為民族地區穩定、發展、團結作出重要貢獻的少數民族代表人士，在京部分香港特別行政區人士、澳門特別行政區人士、台灣同胞和華僑、華人代表，各國駐華使節、各國際組織駐華代表、部分外國專家等也出席了招待會。