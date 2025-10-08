中甲外援遭推撞頭撼廣告屏頸椎骨折　俱樂部：手術完成，狀況平穩

周日（10月5日），中國足球甲級聯賽一場賽事發生嚴重事故。廣西平果31歲外援阿薩莫阿，遭重慶銅梁龍球員張志雄從側後方犯規推撞，前者頭部撞向場邊LED廣告屏，造成頸椎骨折。及至周三（10月8日）晚間，廣西平果發布通報稱，阿薩莫阿手術已順利完成，身體狀況平穩。



阿薩莫阿手術已順利完成，身體狀況平穩。（廣西平果）

31歲的阿薩莫阿重傷。（百度）

重慶銅梁龍隊的張志雄犯規撞人。（影片截圖）

通報指出，當日上午8時30分，廣西醫科大學第一附屬醫院為阿薩莫阿進行了聯合會診制定手術方案，並由著名脊柱骨科主任詹新立教授主刀。目前，手術已順利完成，阿薩莫阿正在術後恢復中，身體狀況平穩。

廣西平果足球俱樂部還感謝球迷和社會各界對阿薩莫阿的關心與支持，並指其康復進程將待複診後適時公布。

據早前報道，事發於10月5日，中國足球甲級聯賽第25輪，廣西平果國晶主場對陣重慶銅梁龍。廣西平果國晶1:2不敵重慶銅梁龍。惟期間廣西平果外援阿薩莫阿受傷，救護車兩次入場。

周一（10月6日），廣西平果發布傷情通報，稱阿薩莫阿在背身護球時，遭遇對方球員從側後方推撞的惡意犯規，被推倒至場外，頭部猛烈撞擊場邊LED屏，導致頭部和頸部嚴重受傷。

外援球員遭對手從側後方犯規推撞，外援球員頭部撞向場邊LED廣告屏重傷。（影片截圖）

救護車兩次入場。（廣西平果）

後經醫療專家團隊及醫院詳細診斷，阿薩莫阿頸部C2至C6椎體出現錯位及骨折，並形成C5、C6椎體絞鎖（即第五頸椎骨折），伴有神經受壓情況，存在高位截癱風險。

10月8日上午，中國足協在官網發布了2025賽季第二十九期裁判評議。其中在「判例五」評議了今次事件認為，重慶銅梁龍隊員屬於魯莽犯規，尚未達到嚴重犯規或暴力行為的程度，不應被出示紅牌，阿薩莫阿受傷有意外成分。

另外，比賽場外LED廣告展示設備擺放的位置以及與比賽場地邊線間的距離（3米），符合足球賽事的國際標準以及中甲聯賽有關規程要求。 該場比賽中裁判員耳機通訊系統受到比賽現場附近電磁環境影響和干擾，無法正常通訊，VAR「黑屏」非故障。