商務部公布2項加強稀土物項出口管制決定　維護國家安全和利益

10月9日上午，商務部發佈兩項關於加強稀土相關物項出口管制的公告，包括決定對稀土相關技術等物項實施出口管制、對境外相關稀土物項實施出口管制的決定。



商務部發言人表示，依法對含有中國成分的部分境外稀土相關物項實施管制，目的是更好維護國家安全和利益，更好履行防擴散等國際義務；決定對稀土相關技術實施出口管制，以更好維護國家安全和利益，更好履行防擴散等國際義務，同時也保障全球稀土產業鏈供應鏈安全穩定。



2010年10月31日，中國江蘇省連雲港市，工人在一個港口運送含有稀土元素的土壤以供出口。（Reuters）

中國稀土資源豐富，鄧小平曾說：「中東有石油，中國有稀土。」圖為中國的稀土礦。（網上圖片）

商務部發佈公布對境外相關稀土物項實施出口管制的決定。

10月09日，商務部發佈公布對境外相關稀土物項實施出口管制的決定：

為維護國家安全和利益，根據法律法規相關規定，經中國國務院批准，決定採取以下出口管制措施:

一、境外組織和個人（以下稱「境外特定出口經營者」）在向中國以外的其他國家和地區出口以下物項前，必須獲得中國商務部頒發的兩用物項出口許可證件:

（一）含有、集成或者混有原產於中國的本公告附件1第一部分所列物項在境外製造的本公告附件1第二部分所列物項，且附件1第一部分所列物項占境外製造的附件1第二部分所列物項的價值比例達到0.1%及以上的；

（二）使用原產於中國的稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關技術在境外生產的本公告附件1所列物項；

（三）原產於中國的本公告附件1所列物項。

圖為內蒙古白雲鄂博稀土礦場。（Reuters）

中國稀土產量佔全球三分之二。（圖片來源：視覺中國）

二、對向境外軍事用戶的出口申請，以及向出口管制管控名單和關注名單所列的進口商和最終用戶（包括其控股50%及以上的子公司、分公司等分支機構）的出口申請，原則上不予許可。

三、用於或者可能用於以下最終用途的出口申請，原則上不予許可：（一）設計、開發、生產、使用大規模殺傷性武器及其運載工具；（二）恐怖主義目的；（三）軍事用途或者提升軍事潛力。

四、最終用途為研發、生產14納米及以下邏輯晶片或者256層及以上存儲晶片，以及製造上述製程半導體的生產設備、測試設備和材料，或者研發具有潛在軍事用途的人工智能的出口申請，逐案審批。

商務部發佈公告，經國務院批准，決定對稀土相關技術等物項實施出口管制。

中國稀土第一大國地位不會動搖。圖為山東日照港的稀土航運堆場。

10月9日，商務部發佈公告，經國務院批准，決定對稀土相關技術等物項實施出口管制。以下物項未經許可不得出口：

（一）稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關技術及其載體；（管制編碼：1E902.a）

（二）稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關生產線裝配、調試、維護、維修、升級等技術。（管制編碼：1E902.b）

出口非管制的貨物、技術或者服務，出口經營者明知其用於或者實質性有助於境外稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用活動的，按照《中華人民共和國出口管制法》第十二條和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》第十四條規定，應當在出口前向商務部申請兩用物項出口許可。未經許可，不得提供。

白雲鄂博稀土在世界工業中舉足輕重。上圖為白雲鄂博的稀土礦，下圖為礦區的樓房。（網上圖片）

白雲鄂博稀土礦樣本。（視覺中國）

商務部回應

商務部網站10月9日消息，商務部新聞發言人就加強稀土相關物項出口管制應詢答記者問。商務部新聞發言人表示，經中國國務院批准，商務部發佈2025年第61號公告，對含有中國成分的部分境外稀土相關物項實施出口管制。

中國是全球唯一有完整稀土產業鏈國家。（網上圖片）

一段時間以來，部分境外組織和個人將原產中國的稀土管制物項直接或者加工後再轉移、提供給有關組織和個人，直接或間接用於軍事等敏感領域，對中國國家安全和利益造成重大損害或潛在威脅，對國際和平穩定造成不利影響，也有損防擴散國際努力。為此，中國政府依法對含有中國成分的部分境外稀土相關物項實施管制，目的是更好維護國家安全和利益，更好履行防擴散等國際義務。

需要說明的是，此次納入管制的物項範圍有限，同時將採取多種許可便利措施。對於符合相關規定的，中國政府將予以許可；對於最終用途為緊急醫療、應對公共衛生突發事件、自然災害救助等人道主義救援的出口，將豁免申請許可。此外，考慮到各利益相關方履行既有商業合同及滿足合規要求等實際需要，本政策設置了合理的過渡期。

風力發電機的永磁材料，必須用到重稀土。（圖片來源：視覺中國）

專家在雲南省紅河找到新稀土礦，有助完善中國稀土產業鏈。圖為工作人員在雲南勘探。（網上圖片）

經中國國務院批准，商務部發佈2025年第62號公告，對稀土相關技術實施出口管制。

今年以來，國家出口管制工作協調機制辦公室組織開展打擊戰略礦產走私出口專項行動，取得積極成效。同時，有關部門也發現部分境外組織和個人從中國非法獲取稀土技術，生產稀土相關物項並提供給軍事等敏感領域用戶或者用於軍事等敏感領域用途，對中國國家安全和利益造成重大損害或潛在威脅，對國際和平穩定造成不利影響。為防範相關風險，中國政府經審慎評估後，決定對稀土相關技術實施出口管制，同時對中國組織和個人從事相關活動作出明確規定，以更好維護國家安全和利益，更好履行防擴散等國際義務，同時也保障全球稀土產業鏈供應鏈安全穩定。