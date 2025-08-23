稀土有輕重之分？更具戰略價值的重稀土哪省最多？｜中國稀土之三

稀土近年是新聞報道「常客」，大家都認識其重要性，但稀土還有「輕重之分」，重稀土戰略價值來得更高，這或許較少被提及。那麼，作為稀土第一大國的中國，是輕的多還是重的多呢？它們都分布在甚麼地方？



重稀土：高端科技產品的命脈

風力發電機的永磁材料，必須用到重稀土。（圖片來源：視覺中國）

先說「輕重之分」。根據資料，稀土17種元素因為因原子序數和密度不同，可分為輕稀土、中稀土、重稀土三類。另有一種分類則只有輕、重兩種，前面提到的中稀土會歸入重稀土類別。

輕稀土主要用於冶金、農業等領域。中稀土和重稀土則是高端科技產品的命脈，例如電動汽車、風力發電機所必需的永磁材料，以及應用於半導體、航空航天領域的精密陶瓷等，都離不開中、重稀土。

中國目前探明的稀土儲量，是輕稀土遠多於中和重稀土，全球範圍的情況也大致相同。正因為重稀土更稀缺和應用領域要重要，所以它的經濟和戰略價值也更高。

中國各毎口稀土資源重地中，佔了全國儲量超過八成的內蒙古「世界稀土之都」白雲鄂博、四川涼山的氂牛玶，以及山東的微山，均以輕稀土為主。

雲南發現百萬噸稀土新礦

專家在雲南省紅河找到新稀土礦，有助完善中國稀土產業鏈。圖為工作人員在雲南勘探。（網上圖片）

而以重稀土為主的礦區主要分布在江西、湖南、廣東、廣西、福建、貴州和雲南的南方七省，其中江西贛州市、福建龍巖市是重點。

因為輕稀土集中在相對較北的地方，南方則以重稀土為主，所以也有「北輕南重」的說法。

必須注意的是，雖然北方的白雲鄂博以輕稀土為主，中、重稀土比例較低，惟因為它總體儲量實在太驚人，即便是中、重稀土所佔比例不高，其絕對數值仍非常可觀，甚至比目前南方七省的儲量還要多。

當然，稀土儲量不斷變化，開採了會減少，有新發現則會增加。例如中國地質調查局2025年初公布，在雲南紅河地區發現稀土礦藏，潛在資源高達115萬噸，且當中富含重稀土。這一發現將進一步鞏固中國在中重稀土領域的戰略優勢。

全國三大稀土生產基地

中國稀土產量佔全球三分之二。（圖片來源：視覺中國）

另外，稀土生產屬於原料導向型工業，亦即是生產地要盡量接近原料產地，所以目前中國三大稀土生產基地，包括內蒙包頭、四川涼山和江西贛州，都是在礦區附近。

據報道，該三大生產基地均具有完整的採選、冶煉、分離技術以及裝備製造、材料加工和應用工業體系，可以生産400多個品種、1,000多個規格的稀土產品。

順帶一提，距香港僅兩個多小時高鐵車程的江西贛州，除了有稀土資源外，還蘊藏着驚人數量的鎢，因而有「世界鎢都」之稱。

鎢是硬度和熔點很高的金屬，廣泛應用於金屬加工、採礦、採油和建築工業。目前贛州已探明鎢礦佔全國同類礦的70%，全球的60%。

