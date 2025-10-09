人民日報批「算法投餵」：網絡情緒汙染須設清單整治

官媒《人民日報》今（9）日發表題為《整治網絡空間「情緒汙染」》的評論文章，指出應警惕網絡「情緒汙染」現象蔓延，強調可探索建立「負面情緒內容清單」，明確「惡意挑動負面情緒」的法律責任，並要求網絡平台主動追求「更健康」的價值導向，而非僅滿足於「不違法」的底線要求。



文章指出，近年來網絡空間中「情緒劇情」頻繁被推送：青少年刷到「窒息式母愛」「應試教育枷鎖」，中年人深陷「中年危機」「階層固化」，老年人被「空巢悲情」「養老困境」內容環繞；單身者面對「婚姻是墳墓」的焦慮，已婚者則接收「喪偶式育兒」「婚姻疲勞期」等暗示，求職者亦被「35歲魔咒」「職場PUA」話題包圍。

《人民日報》指出，「不知不覺間，彷彿存在一位洞察心事的『情緒導演』，總能將戾氣、焦慮等負面情緒內容對不同人群精準『投餵』。」文章認為，這類現象雖部分反映現實問題，但往往將個例放大為普遍，簡化為二元對立敘事，甚至透過極端「標籤化」進行精心「設計」，最終「無助於正確認知和解決現實問題，反而消解著積極向上的社會正能量」。

文章進一步分析，在點擊量與商業變現的雙重驅動下，「刻意編織對立人設的文案、片面剪輯矛盾的對話片段、批量生產挑動對立的『爆款』議題，異化為了『流量密碼』。」同時，算法在其中「賦能頗多」，透過對用戶點擊與停留時間的學習，「使情緒在『信息繭房』中反覆循環、不斷放大。」

報道提及，中共中央網信辦近日已啟動為期兩個月的「清朗·整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動，重點打擊惡意挑動對立、宣揚暴力戾氣等內容。

《人民日報》文章進一步指出，應明確「惡意挑動負面情緒」的認定標準與法律責任，為監管執法提供依據。文章建議，可建立分類處置機制，對輕微違規內容採取警示約談，對反覆違規者實施限流或封號，對涉嫌違法犯罪者「固定證據、依法追責」。

同時，可探索建立「負面情緒內容清單」，為平台審核提供指引，並透過發佈典型案例「強化警示效果」。文章強調，「平台不能僅滿足於『不違法』的底線要求，而應主動追求『更健康』的價值導向」，特別是在算法設計上，「不能唯流量是從」，應建立多維評價體系，加強對負面情緒內容的識別與清理，並「增加優質內容激勵與推送」。

文章最後呼籲，內容創作者應「做向上向善的守護者，而非情緒流量的追逐者」，應主動跳出「衝突敘事」「挑動情緒」的創作窠臼；而內容接收者則需提升網絡素養，「警惕算法的投餵本質」，對極端情緒內容保持警覺，從多元觀點中形成「中正平和的理性認知」。