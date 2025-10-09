江門包括副市長3官員被免職　此前一周新增2480宗基孔肯雅熱

9月28日0時至10月4日24時，廣東全省新增報告3181例基孔肯雅熱本地個案，其中江門就有2480例。



10月7日，江門市十六屆人大常委會召開第三十六次會議，江門包括副市長在內3人被免職。



江門市強調，把加大滅蚊作為當前最重要的政治任務。（江門日報）

報道指，在江門市十六屆人大常委會召開第三十六次會議上，審議了江門市人民代表大會常務委員會關於加強病媒生物預防控制的決定（草案）以及有關人事事項。

依照憲法和地方組織法的規定，經審議通過，決定任命梁中傑為江門市信訪局局長；決定免去周佩珊的江門市副市長職務，劉學文的江門市衛生健康局局長職務，陳軍凱的江門市信訪局局長職務。

江門市舉行基孔肯雅熱疫情防控新聞發佈會現場，周佩珊（中）、劉學文（右二）。（ 江門市人民政府官網）

廣東省疾控局5日發佈該省基孔肯雅熱監測信息，9月28日0時至10月4日24時，全省新增報告3181例基孔肯雅熱本地個案，未報告重症和死亡個案，其中江門就有2480例。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，近期江門市發生基孔肯雅熱暴發疫情，當地已啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應，全力以赴開展防控工作。目前疫情快速上升勢頭已得到初步遏制，但仍在較高水平波動。