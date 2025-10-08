十一｜女子清遠吃牛雜買單時對方竟當場改價　劏客店舖被罰款3500

綜合內媒報道，內地國慶假日期間，一名女子反映在清遠一家牛雜店吃完飯結賬時，發現結賬價格與店內貼出的價目表不符，店家竟當場改價，女子於是向市場監督管理局投訴。



10月7日，當地市監局通報稱，涉事牛雜店存在未盡告知義務亂漲價的情況，責令其退回該消費者多付的價款50元（人民幣，下同），並罰款3500元。



涉事店舖。（截圖）

一名女子在廣東清遠吃牛雜買單時發現不對勁，讓老闆再算一遍價格，該名女子又奇怪為什麼不是按照店內貼出來的價格表計算，對方表示國慶價格上漲，整條街都是這樣。

女子又稱：「這個女孩不知道是不是老闆女兒，非常囂張叫我們去報警，去報工商局，還說求我們去舉報她，拿出手機來，說要不要我幫你。」

涉事店家當場改價。（截圖）

10月7日，廣東清遠連州市市場監督管理局發佈情況通報稱，10月5日，該局接到某消費者投訴，反映清遠連州市某牛雜店經營者存在未盡告知義務亂漲價的情況。

經核查，該牛雜店經營場所內有公示商品銷售價目表，但未提前告知消費者國慶節期間價格上漲的情況。10月4日，該消費者到店消費時，該牛雜店經營者按其公示價目表每串加收一元的標準進行結算，結算金額為203元，該行為違反了《中華人民共和國價格法》有關條款規定。

目前市場監督管理局已責令其退回該消費者多付的價款50元，並處以罰款3500元的行政處罰。