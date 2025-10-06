趣Share大灣區｜中秋家宴添「鮮」　南澳島隱藏魚市大揭秘

在中秋節，廣東人的團圓飯桌上，總少不了一道道「鮮」氣逼人的時令海鮮。當皓月升空，萬家燈火下，一桌凝聚大海精華的饕餮盛宴，便是對「不時不食」最地道的詮釋。

近日，South記者來到南澳島體驗晨間魚市，在海島清晨的微風中，揭開這口極致鮮味如何從碧波萬頃的海域，直達中秋團圓宴的餐桌。



南澳島晨間魚市。（South）

早上6時，魚市早已人聲鼎沸。海浪拍岸聲、漁船低鳴聲與商販間的「加密通話」交織成獨特的「早安交響樂」：「海蝦3斤」「剛上的魷魚」「便宜點啦」......在外人難懂的暗語裏，藏著搶鮮的門道。剛靠岸的漁船上，漁工直接拎起塑料箱登岸，活蹦亂跳的海貨帶著海水飛濺，商販們圍攏詢價，電話那頭不時傳來「這批留給我」的指令，「手快有、手慢無」仿佛成為了魚市的交易「潛規則」。

作為廣東唯一海島縣，南澳島無工業污染，寒暖流交匯的海域滋養出格外肥美的海產。（South）

「第一次見這麽多漁船，剛捕撈上來的海鮮新鮮又便宜！」來自揚州的吳女士舉著剛買的海蝦笑道，蝦殼上的海水還未瀝乾，鮮味已撲面而來。一旁的何女士則捧著魷魚感慨：「昨天吃的小魷魚甜到心裏，今天專門趕早來搶。」這份鮮活源於南澳得天獨厚的生態——作為廣東唯一海島縣，這裏無工業污染，海水能見度近五米，寒暖流交匯的海域滋養出格外肥美的海產。

商販們在魚市圍攏詢價。（South）

從魚市轉場大排檔，新鮮漁獲已蛻變為餐桌佳肴。「捕撈上來的宅魷要『上水即下鍋』，這樣才能最大限度保持爽脆的口感。」達江海鮮大排檔店長陳達江指著盤中油泡鮮魷介紹，這道傳統菜肴以鮮魷魚為主料，通過斜刀剞花、急火快炒等技法製作而成。其成品形似麥穗，口感爽脆香滑，蒜香濃郁，具有鮮明的粵菜火候把控特徵。

成菜呈現魷魚自然卷曲的形態美，表面泛著琥珀色油光。記者夾起一塊，入口外脆內嫩，咬開瞬間鮮甜汁水迸發，咀嚼時能感受到魷魚纖維的彈性與醬汁的鮮甜交融，魚露的鹹鮮與白胡椒的辛香形成層次分明的味覺體驗，像脆嫩的肉片裹著海洋的味道。

南澳島晨間魚市。（South）

蠔仔烙、砂鍋粥、炒米粉......廣東人「不時不食」的講究，在南澳島藏在每口「鮮」裏。陳達江告訴記者，南澳人把「時令」二字刻進飲食裏的認真——不提早、不拖晚，只在食材最「精神」的時刻，讓牠從漁網躍上桌，把大海的饋贈，變成舌尖最妥帖的慰藉。「春分的宅魷最肥嫩，咬開滿是海洋的清甜；夏至的珠蠔正飽滿，挖上來帶著泥腥氣，裹上本地金薯粉一煎，脆殼裏能爆出鹹鮮的汁水；秋分的花蟹最實在，膏肥肉實；就連寒冬裏的魚丸，也得用好食材為底料手工捶打，彈牙緊實。」他說。

剛靠岸的漁船上，漁工直接拎起膠箱登岸。（South）

除了舌尖上的美味外，《2025年南澳縣「月月有節、季季有賽、年年有約」品牌系列活動方案》還以15項主題活動貫穿全年，向遊客奉上永不落幕的文旅盛宴。目前，10場精彩活動已輪番登場：迎春漁燈賽會點亮夜空，重現海島獨特魅力；車鼓盛世匯演、「年畫裏的中國」活動，讓非遺技藝煥發新生；「尋味深澳 蠔享時光」集市，以鮮美的生蠔搭配特色美食，喚醒味蕾記憶；南澳海島單叢茶文化交流遠播茶韻，催生新業態嫩芽；低空展示帶遊客俯瞰山海奇觀，十五運沖浪資格賽上演速度與激情，為南澳注入青春活力。

中秋月圓，不僅是家人團聚的時刻，也是品味大自然饋贈的良機。這個中秋，不妨到南澳島，讓大海的鮮甜為團圓宴增添一份特別的味道。

