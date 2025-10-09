大疆多款產品突降價　最多平近1500元　消費者不滿掀退貨維權潮

DJI大疆預告將對多款產品進行降價，涉及運動相機、無人機、掃地機械人等，最高降幅將達到1478元（人民幣，下同），此舉引發不少近期的消費者不滿，掀起退貨維權潮。



大疆多款產品即將降價。（網上圖片）

大疆周三（10月8日）預告降價，其京東自營旗艦店顯示，即將降價的產品涉及戶外電源、雲台相機、運動相機、手機穩定器、無線咪高峰、無人機、掃地機械人。

其中，戶外電源Power 1000 V2直降900元；Power 500直降500元；雲台相機Pocket 3最高降價900元；運動相機Action 4最高降價1129元；手機穩定器Mobile 7P降價200元；掃地機械人ROMO最高降價300元；無線咪高峰MIC 2最高降價800元；Mini 4K航拍無人機最高降價1300元；航拍機Mini 4 PRO最高降價1478元。

京東自營旗艦店顯示，大疆「雙11」活動10月9日開始，以上優惠的期限是10月9日0點-10月14日24點。

不過，不少最近購買了大疆的消費者聽聞此消息後，紛紛進行退貨維權，包括線上、線下溝通退差價或者退貨退款。

有湖北武漢的消費者表示，9月29日收到從天貓官方旗艦店新買的大疆Osmo Action 4，又見到多個平台上產品即將降價的消息，便和客服溝通能否價保，沒能得到肯定答案。

亦有用戶表示，已和大疆線下授權店的店員協商好，自己9月下旬在該門店購買的產品，該門店會按照產品原價和優惠價格之間的差價提供補償方案，包括補配件和補差價兩種選擇，已選擇了補配件方案。

降價引發不少近期的消費者不滿。（小紅書）

還有用戶稱10月3日原價購買的Pocket3相機，得知降價的消息後心情低落，「早知道先不買了。」

對此，大疆商城官網和總部客服處表示，預告降價消息屬實，是「雙11」的限時活動。

有內地律師認為，何時降價、降多少是企業自主經營權的問題，大疆沒有義務提前較長時間公布降價計劃。商家按法律規定進行操作並制定退換貨的政策，當然沒問題，如果能向消費者提供更優惠的條件也是合理的，而且有助於渠道的口碑建立。

而就不同購買渠道可能存在的退換貨政策差異，該律師稱，只要是在法律規定的範圍內提供退換貨政策，就是合法的。消費者可以在線下渠道接觸到產品實物，商家也付出了店面成本、更高的人力資源成本等，「因此退換貨政策如果顯得不那麽優惠，也可以理解。」

該律師還說，從企業經營角度，降價之前做一個合理規劃，避免消費者心理落差引發爭議是應該的，如果做不好而引發消費者反感，是企業應承擔的後果。見市場競爭之激烈。