台網紅館長赴深圳體驗「中國科技之都」　乘坐比亞迪、參觀大疆

台灣網紅「館長」陳之漢8月12日再赴深圳直播，館長表示，選擇深圳是因為這裏被譽為「中國科技之都」，希望透過幾天的行程，讓觀眾看到深圳的精彩發展。



館長赴深圳直播食夜宵。（截圖）

館長赴深圳直播。（截圖）

據《中時新聞網》，館長在今日（8月13日）下午1點30時開啟直播，他乘坐比亞迪汽車前往深圳的海岸大疆，直呼「非常舒適」，又表示台灣這種景色少，大陸這種景真的是多到爆，當個深圳人，觀光就有很多地方都可以跑。

館長赴深圳直播。（截圖）

館長解釋之所以選擇深圳作為第二站，是因為這裏被譽為「中國科技之都」。他還表示，期盼透過幾天的行程，讓觀眾看到深圳的精彩發展，「我以後更有底氣回台灣告訴同胞，其實大家應該回家，不是敵人，而是家人，家人就該手牽手。」

此外，館長表示，這次在深圳的直播內容將包括體驗低空航線，參觀新能源汽車龍頭企業比亞迪等，希望讓台灣民眾透過鏡頭，近距離了解大陸科技的進步與規模。