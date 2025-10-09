外交部：中印將於10月底前恢復直航航班

10月9日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。郭嘉昆表示，中國和印度將於今年10月底前恢復直航航班。



記者會上，央視記者提問稱，印度外交部表示，印度和中國之間的直航航班將恢復，請問中方對此有何評論？

郭嘉昆表示，中國和印度將於今年10月底前恢覆直航航班，這是雙方認真落實習近平主席和莫迪總理8月31日天津會晤重要共識的最新體現，也是便利中印兩國28億多人民友好交往的積極舉措。中方願同印方一道努力，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關系，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，更多更好地惠及兩國人民，為維護亞洲乃至世界的和平與繁榮作出應有貢獻。

2025年8月31日，中國天津，圖為習近平會晤莫迪。（新華社）

今年8月30日，印度總理莫迪時隔七年訪華，出席在天津舉行的上合組織峰會，並與習近平會晤。這也被外界視為中印兩國關係加速回到正軌的信號。

8月中印首腦會晤前，中印兩國高層已有多次密集互動，其中外交部部長王毅訪印，就促成了盡早恢復大陸和印度直航航班、2026年繼續開展印度香客赴西藏自治區神山聖湖朝聖，並擴大規模、採取具體措施為兩國經貿投資提供便利等。以及自2025年7月24日起，印度時隔五年首次恢復向中國公民發放旅遊簽證，這被認為是印度向中國示好的重要信號。