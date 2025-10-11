新疆官員另類貪腐收賄95隻「翻翻鴿」關10年　一隻鴿竟可換一套房

新疆維吾爾自治區青河縣人民法院日前審理一起特殊的貪腐案件，青河縣原應急管理局局長馬某某4年間因收受價值高達132萬元（人民幣，下同）的95隻翻翻鴿等財物，佔其索賄受賄總額半數以上，一審被判處有期徒刑10年。



據《紅星新聞》報道，馬某某總計受賄242.43萬元，一審被判處有期徒刑10年，併科罰金50萬元。其中最貴的一隻翻翻鴿價值18萬元，相當於當地一套50平方公尺住宅的價格。



據了解，翻翻鴿又稱筋斗鴿，是中華觀賞鴿中的稀有品種，以其在空中飛行時能多次翻滾的特性聞名，在新疆地區具有數百年歷史，深受當地人喜愛。



翻翻鴿又稱筋斗鴿，是中華觀賞鴿中的稀有品種，以其在空中飛行時能多次翻滾的特性聞名。（百度百科）

據法院判決書顯示，現年52歲的馬某某自2021年4月開始，利用擔任商務和經濟信息化委員會副主任、工業園區管理委員會副主任、應急管理局局長等職務便利，為17名企業人士在項目申請、資金撥付、工程承攬等方面提供協助，進而收受、索取財物。

馬某某對翻翻鴿的索取呈現逐年遞增趨勢，從2021年的3隻、2022年的8隻，到2023年暴增至56隻，2024年又收受28隻。

私營企業主宋某宇送出價值最高的鴿子，共計30隻價值94.7萬元人民幣，包含一隻18萬元人民幣及一隻10萬元人民幣的翻翻鴿。而送鴿數量最多的是一名礦業公司採礦隊隊長，曾在兩個月內送出48隻翻翻鴿。法院認定，馬某某35次索取他人財物價值181.93萬元人民幣，屬「其他特別嚴重情節」。

值得關注的是，馬某某即使在2024年12月退休後，仍向某私人企業主索賄3萬元人民幣。案發前，他曾試圖退還40萬元現金及4隻價值16萬元的翻翻鴿。