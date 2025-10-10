外交公署帶駐港領團及商界訪新疆 崔建春：助力新港合作新篇
撰文：陳立程
出版：更新：
外交部駐港公署今日（10月10日）舉辦外國駐港領團和商界代表團赴新疆參訪活動啟動儀式。外交部駐港特派員崔建春表示，期待通過此次參訪，讓大家深入感受新疆開放自信的發展活力和多民族文化交融的獨特魅力，助力新港兩地續寫合作新篇。
此次參訪主題為：「走進新疆，推動新港交流合作」。崔建春在啟動儀式上致辭，指出新疆維吾爾自治區已成立70年，進入了發展最好、變化最大、各族群眾獲得實惠最多的時期，加強新港交流合作有利於將新疆區位、資源、產業優勢與香港資本、服務、創新優勢深度融合。
到訪烏魯木齊、咯什、伊犁 考察經貿、民族、宗教文化
參加參訪團的外國駐港總領館、商會、企業代表以及特區政府有關部門負責人和媒體記者等約50位嘉賓出席。儀式結束後，崔建春立即率代表團啟程赴新疆，將於今日至16日先後參訪烏魯木齊、喀什、伊犁等地，圍繞經濟發展、外貿合作、民族團結、宗教文化等領域開展一系列考察活動。
外交公署今年6月舉行過大灣區城市訪問團，邀請外國駐港領事團和商界到訪大灣區城市，了解內地民企等發展。公署在去年則舉辦了到海南、山東等省份的參訪團。
