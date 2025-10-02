新疆、西藏等地突降大雪　積雪沒過腳踝　路面結冰過百輛車被困

新疆、西藏、青海等地近日突降大雪，令不少趁國慶假期出遊的旅客們措手不及，甚至有自駕遊的旅客在半路上因大雪被困，有地方積雪深度已沒過腳踝。在新疆，當地已安排鏟車清理積雪，被困人員全部安全撤出，但因路面結冰，仍有上百輛車被困在路上。



《極目新聞》報道，9月30日，不少身處新疆的遊客拍片稱喀納斯下大雪。影片顯示，景區內白茫茫一片，觀魚台的台階上布滿積雪。

喀納斯景區管委會工作人員介紹，國慶期間雨雪天氣較多，在這種天氣情況下，觀魚台會關閉，但景區會正常開放。由於遊客較多，受降雪影響，當地道路通行難度較大。為保障通行安全，景區已實施交通管制，並安排車輛清理積雪。受近期極端天氣影響，喀納斯景區暫停開放所有徒步線路。

喀納斯景區下大雪。（極目新聞）

公開資料顯示，阿勒泰地區喀納斯景區，位於新疆維吾爾自治區阿爾泰山中段，地處中國與哈薩克斯坦、俄羅斯、蒙古國接壤地帶，景區面積10030平方公里。

有自駕遊的旅客在社交平台上分享，9月30日下午駕車前往禾木景區期間，半路上突然下起大雪，不少車輛因大雪被困在路上，「全部都是白茫茫的，啥也看不見」。當晚8時半，她再發文稱，阿禾公路上仍舊是風雪交加，路邊的積雪已沒過腳踝，雖然鏟車已清理積雪好幾次，但路面已經結冰，有上百輛車被困在路上。

該名旅客稱，等待救援時，期車因路面較滑被撞了兩次，但幸好人沒有事，直至10月1日凌晨2時，她才安全到達位於市區的酒店，「我長這麽大第一次見這麽大的雪」、「從來沒想到新疆會下這麽大的雪，體會到了寒風刺骨、大雪紛飛的感覺」。

阿勒泰市交通警察大隊有工作人員稱，目前阿禾公路已經封路，被困人員全部安全撤出，但仍有上百輛私家車被困在路上，後續會安排拖車有序救援，預計到10月3日阿禾公路才會恢復通行，具體視天氣情況而定。

10月1日，西藏納木措同樣大雪紛飛，公路兩側的山坡上已蓋了厚厚一層積雪。納木措景區工作人員稱，山上的積雪較厚，納木措的氣溫已降至0℃以下，不過湖面尚未結冰，景區的景色和平時大不相同。工作人員介紹，以往國慶假期還沒開始降溫，一般不會下雪，今年的情況比較特殊。

西藏納木措公路兩側的山坡已蓋上積雪。（極目新聞）

資料顯示，納木措位於西藏中部的當雄縣，湖面海拔4718米，湖泊面積約1961平方公里，是中國第三大鹹水湖，也是全球海拔最高的大型湖泊。2023年，納木措景區獲評國家4A級旅遊景區。

除了新疆、西藏，青海西寧日月山景區也是白茫茫一片。景區工作人員稱，目前山上草坪已被積雪覆蓋，路面基本無積雪。國慶期間遊客數量比平時更多，山上氣溫較低，只有幾度，景區內有披肩、衝鋒衣等防寒用品售賣。有嚮導稱，下雪不會影響遊客遊玩，遊客反而比平時更多，不少人專門自駕前來。

10月1日清晨，青海西寧日月山景區開始下雪。（極目新聞）

公開資料顯示，日月山位於青海省湟源縣西南40公里處，屬祁連山脈支脈，全長90公里，平均海拔4000米，主峰阿勒大灣山海拔4877米，青藏公路穿越的日月山口海拔3520米。它地處黃土高原與青藏高原的疊合區，是青海農耕文明與遊牧文明的天然分界線。